Jonas Valanciunas è stato ufficialmente scambiato dai Sacramento Kings ai Denver Nuggets in cambio di Dario Saric, ma ci sono ancora grossi dubbi che il prossimo anno giocherà in NBA. Il lungo lituano infatti è andato in Grecia per sottoporsi alle visite mediche con il Panathinaikos, che secondo diverse fonti sarebbe pronto a offrirgli un triennale da 12 milioni di dollari netti complessivi. Il problema è che Valanciunas ha ancora un contratto in essere in NBA, con un ultimo anno da 10 milioni di dollari (lordi) acquisito dai Nuggets nello scambio, e a Denver hanno tutta l’intenzione di farlo rispettare per renderlo la miglior riserva nel ruolo di 5 che Nikola Jokic abbia mai avuto in carriera. Ma cosa ne pensa il diretto interessato? "Ormai si può dire qualsiasi cosa. È già stato detto molto, qualsiasi tipo di pensiero è già stato espresso" ha detto Valanciunas durante la visita a un camp a Vilnius, come riportato dal sito 15min.lt. "La bolla è scoppiata e tutti hanno condiviso ciò volevano dire. Scopriremo la verità solo quando si giocherà la prima partita. Allora tutto sarà chiaro". In precedenza Valanciunas aveva tergiversato aspettando l’ufficialità dello scambio, mettendo comunque la palla nelle mani dei Nuggets: "Nel caso escoglieremo un piano. I Nuggets esprimeranno i loro desideri, cosa pensano, come la vedono. Dipenderà dalla squadra”" La sensazione è che il lituano abbia già scelto per il ritorno in Europa, ma non può liberarsi senza la volontà dei Nuggets — che invece lo vorrebbero in squadra per fortificare la panchina nei minuti senza Jokic, storicamente uno dei punti deboli dei Nuggets.