Dopo le dichiarazioni a mezzo stampa dell’agente di LeBron James, i Golden State Warriors hanno riconsiderato internamente la possibilità di andare a prendere il 40enne per metterlo al fianco di Steph Curry e Draymond Green. Già nel recente passato c’erano state discussioni per un possibile passaggio di James sulla Baia e potrebbero essere riconsiderate, specialmente ora che il suo rapporto coi Lakers non sembra più saldo come un tempo

Dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, tutti almeno una volta hanno pensato a quanto sarebbe speciale vedere Steph Curry e LeBron James insieme nella stessa squadra anche in NBA. Un’eventualità a cui hanno pensato fortemente anche i Golden State Warriors , che non più tardi del febbraio del 2024 hanno discusso con i Lakers (con una telefonata diretta tra i proprietari Joe Lacob e Jeanie Buss) della possibilità di prendere il Re. Un’eventualità che al tempo fu fermata sul nascere da Rich Paul , agente di James, forte anche della no-trade clause presente nel suo contratto, ma oggi lo scenario è molto diverso. L’arrivo di Luka Doncic ha portato i Lakers a pensarsi soprattutto — se non esclusivamente — in funzione del 26enne sloveno invece del 40enne James, che esercitando la player option da 52.6 milioni di dollari del suo contratto ha fatto sapere di voler “ considerare il meglio per lui a questo punto della sua vita e della sua carriera ”. Dichiarazioni che hanno fatto il giro della NBA e hanno riacceso anche l’interesse degli Warriors , che quantomeno internamente hanno discusso della possibilità di prenderlo , secondo quanto riportato da ESPN.

Perché lo scambio per LeBron agli Warriors è complicato

Lo scenario rispetto a un anno e mezzo fa è però molto diverso, soprattutto per la presenza di Jimmy Butler. Qualsiasi discorso in caso di scambio deve infatti coinvolgere i 54.1 milioni di dollari del contratto di Butler (che ha un’ulteriore stagione garantita a 56.8 milioni per il 2026-27 senza opzioni), e non è chiaro né se Golden State né se soprattutto i Lakers (che intendono mantenere libero il loro spazio salariale in futuro) siano interessati a uno scambio del genere. Golden State ha tutte le proprie scelte al Draft fino al 2032 da poter scambiare, ma considerando che la fine della carriera di Steph Curry non è lontana, diventa difficile pensare che possano sacrificare i loro asset più preziosi per un giocatore come James che è ancora più vicino alla fine dei suoi giorni in campo rispetto a Curry. Detto questo, vederli assieme almeno per un anno sarebbe uno spettacolo sensazionale: chissà che le lezioni di golf che James sta prendendo non siano un modo per segnalare a Curry la sua voglia di diventare di nuovo suo compagno di squadra.