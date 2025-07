Durant vs. Udoka nelle parole dei protagonisti

Ora che Kevin Durant è un giocatore degli Houston Rockets e giocherà per coach Ime Udoka, gli scontri in campo tra i due - quando ancora Udoka era difensore roccioso - sono tornati di stretta attualità. Sono state 10 le occasioni in cui i due si sono ritrovati faccia a faccia da avversari, dal 2007 al 2011, con KD prima in maglia Seattle e poi OKC e Udoka sempre indossando il nero-argento degli Spurs. E proprio commentando un duello tra l'allora superstar dei Thunder e il suo attuale allenatore, un giornalista USA ne ha dato una descrizione alquanto azzardata: "Hai visto i video che girano sui social media in cui fermi Kevin Durant?". Immediata la reazione di Udoka: "Iniziamo col dire che non ho mai fermato Kevin Durant. Se ha sbagliato un tiro probabilmente non ha niente a che vedere col fatto che uno di 1.95 stesse cercando di contestare la sua conclusione", ha risposto il coach dei Rockets, più che felice di avere KD ora a sua disposizione per dare l'assalto al titolo della Western Conference.