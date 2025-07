In un recente allenamento estivo, l'ala dei Sixers si è nuovamente infortunata il ginocchio sinistro che già lo aveva limitato a sole 41 gare giocate lo scorso anno. Ai Sixers hanno scelto di procedere con l'intervento chirurgico immediato, nella speranza di poterlo rivedere in campo al via della stagione. Ma non è scontato.

Non c'è pace per Paul George e per i Philadelphia 76ers. Il giocatore si è già dovuto sottoporre a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per un problema sorto dopo un recente allenamento. L'intervento ha avuto successo, ma George ora dovrà essere rivalutato all'inizio del training camp, e non è quindi certa la sua presenza in campo al via della stagione. L'anno scorso il n°8 dei Sixers - che quest'anno entra nel secondo anno di un contratto quadriennale che lo paga 212 milioni di dollari - aveva disputato solo 41 partite, l'ultima delle quali il 4 marzo: poi era finito in lista infortunati per non rientrare più, a causa di problemi all'adduttore e proprio al ginocchio sinistro. Quel ginocchio che ora è tornato a dar fastidio durante un allenamento estivo e che ha quindi richiesto l'intervento chirurgico, non il primo di una carriera che nelle ultime sei stagioni lo ha visto restare in campo almeno 60 gare solo una volta.