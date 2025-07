Il primo anno di Dereck Lively era stato strepitoso: 55 partite giocate (di cui 42 in quintetto) e poi altre 19 ai playoff, dimostrando di poter restare in campo fino alla finale NBA; l'anno scorso è andata meno bene: solo 36 le partite disputate e poi tanti problemi fisici, alla caviglia destra, con una frattura da stress che lo ha tenuto fuori due mesi. Per questo ora il prodotto di Duke ha scelto di operarsi al piede destro, per rimuovere degli speroni ossei, e poter essere già pronto e in condizioni per affrontare il training camp di settembre con i suoi Mavs, in una squadra che già dovrà aspettare a lungo Kyrie Irving (rottura del crociato) e che ha visto anche Anthony Davis andare sotto i ferri per un problema alla rétina. Ma con l'arrivo della prima scelta assoluta Cooper Flagg in Texas, le ambizioni di Dallas sono altissime, e Lively vuole essere una parte importante di un'altra corsa fino alle Finals.