Mentre il resto del mondo non smette di parlare del suo futuro, pare che LeBron James non abbia dubbi su dove comincerà la prossima stagione. Nelle sue ultime uscite pubbliche a Las Vegas ha avuto un rapporto normale con i membri dei Lakers e secondo quanto riportato da The Athletic non si è mai discusso di un buyout o di uno scambio: entrambe le parti si aspettando di essere insieme al training camp di settembre

Sugli spalti della Summer League di Las Vegas gli addetti ai lavori non hanno fatto altro che speculare sul futuro di LeBron James . Tra scenari di buyout e ipotesi di scambio, un po’ tutti hanno detto la loro su quello che potrà succedere tra il Re e i Lakers, specialmente dopo le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Rich Paul quando ha annunciato la decisione di esercitare la player option da 52.6 milioni di dollari presente sul suo contratto. Eppure, nonostante anche l’articolo di ESPN in cui si raccontavano le difficoltà nella transizione dei Lakers dall’era James all’era Doncic , pare che tutto si risolverà in nulla: secondo quanto riportato da the Athletic, sia i Lakers che le persone vicine al miglior marcatore di tutti i tempi della NBA si aspettano che sarà con l'organizzazione per training camp del prossimo autunno, e che non c’è stata alcuna indicazione da parte di James o dei suoi rappresentanti che voglia essere ceduto o di trovare un accordo per il buyout per il suo ultimo anno di contratto, né si è mai intavolato alcun discorso a riguardo .

Insomma, se anche c’è stata qualche tensione tra le parti, tutto sembra rientrato: nelle sue interazioni coi membri dei Lakers durante la Summer League di Las Vegas James si è comportato come sempre, stringendo la mano a Rob Pelinka, scherzando con coach JJ Redick, parlando di golf con Austin Reaves e posando per una foto coi nuovi acquisti Jake LaRavia e Deandre Ayton. Business as usual, come si dice in questi casi. D’altronde Rich Paul ha sottolineato più volte in privato la voglia di James di godersi l’estate a pieno, senza avere una distrazione gigante come un cambio di maglia alla vigilia della sua 23^ stagione in carriera — nuovo record nella storia del gioco. Se ne riparlerà, nel caso, a ridosso del training camp, ma la sensazione è che il futuro di James sarà ancora gialloviola per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in carriera.