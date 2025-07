Qualche giorno fa Chris Paul, parlando del suo futuro, aveva espresso due desideri: quello di giocare un’ultima stagione in carriera, la sua 21^, e di farlo il più vicino possibile a casa, possibilmente proprio a Los Angeles dove la sua famiglia è rimasta a vivere mentre lui nelle ultime cinque stagioni è passato da Oklahoma City a San Francisco fino a San Antonio nell’ultima annata. Il suo desiderio sta per essere esaudito: dopo che i Los Angeles Lakers hanno virato su Marcus Smart liberatosi dagli Washington Wizards, la strada sembra ormai libera per un ritorno di CP3 agli LA Clippers, per i quali ha già giocato tra il 2011 e il 2017 diventando miglior assistman nella storia della franchigia. E non si tratta solamente di una voce di mercato: "Quello che posso dire è che Chris è un grande giocatore" ha detto Lawrence Frank, capo della dirigenza dei Clippers, quando gli è stato chiesto se i Clippers fossero interessati a un ritorno di CP3. "È un grande Clipper. Ovviamente possiede alcune delle qualità che [stiamo cercando]. E, naturalmente, lo stiamo considerando molto, molto fortemente". Difficile che un dirigente dell’esperienza di Frank si esponga così tanto se non ha qualcosa di concreto tra le mani, e il matrimonio — specialmente ora che i Lakers sono fuori dai giochi, non avendo più spazio sotto l’hard cap per firmare Paul — sembra destinato a farsi per tutte le parti in causa, anche se Paul non potrà giocare da titolare come forse sperava.