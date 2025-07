Marcus Smart è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, presentandosi nella sua nuova squadra con grandi ambizioni e grandi motivazioni. "Ho ancora moltissimo da dare, negli ultimi due anni sono stati deludenti per via degli infortuni. Ma quando chiama uno come Doncic vuol dire molto". E sul suo passato da Celtic non ha girato attorno all’argomento: "Mi aspetto che mi fischino, e lo capisco"

Marcus Smart non è di certo il primo giocatore con un passato ai Boston Celtics a essere transitato anche dai Los Angeles Lakers (e viceversa). In totale sono stati ben 41 i giocatori che nella loro carriera hanno indossato entrambe le maglie, tra cui anche nomi da Hall of Fame come Shaquille O’Neal e Gary Payton. Uno di questi, Rajon Rondo, è riuscito nell’impresa di vincere un titolo con entrambe le maglie, peraltro a 12 anni di distanza tra di loro (nel 2008 coi Celtics e nel 2020 con i gialloviola). È chiaro però che il caso di Marcus Smart sia diverso dagli altri: per nove stagioni infatti è stato cuore e anima dei biancoverdi, arrivando con loro in finale NBA nel 2022 nell’anno in cui è stato anche votato come Miglior Difensore dell’Anno. Già dalla stagione successiva però il suo rendimento ha cominciato a calare, venendo ceduto nell’estate del 2023 ai Memphis Grizzlies e dando via a un calvario che nelle ultime due stagioni lo ha portato a scendere in campo solo 54 volte per via di vari infortuni a caviglie, dita, spalle e ginocchia. "Ho ancora molto da poter dare" ha detto nella sua conferenza stampa da nuovo giocatore dei Lakers, con i quali ha firmato un biennale da 11 milioni di dollari complessivi. "Sono molto motivato: gli ultimi due anni sono stati deludenti a mio modo di vedere, gli infortuni mi hanno rallentato. Ma tutto accade per una ragione: già 11 anni fa sarei potuto venire qui, è un cerchio che si chiude".