Conferme

Marvin Bagley III (1 anno, 3 milioni)

Aggiunte

Malaki Branham (dagli Spurs)

CJ McCollum (dai Pelicans)

Dillon Jones (dai Thunder)

Cam Whitmore (dai Rockets)

Partenze

Saddiq Bey (Pelicans)

Anthony Gill (tagliato)

Richaun Holmes (tagliato)

Jordan Poole (Pelicans)

Kelly Olynyk (Spurs)

Marcus Smart (tagliato)

Blake Wesley (tagliato)

Anche nella capitale non c’è alcun dubbio che si stia lavorando per il futuro, dando a Middleton e McCollum (entrambi in scadenza) le redini dello spogliatoio fino a quando non si arriverà alla deadline e si ragionerà su un possibile buyout. Per il resto la mossa migliore è la presa di Whitmore praticamente gratis dai Rockets, mentre si fa fatica a capire perché si siano liberati così in fretta di Olynyk che avrebbe potuto aiutarli ad aprire il campo per tutti i giovani presenti nel roster