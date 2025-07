Se i Golden State Warriors sono fermi sul mercato per via della questione Kuminga, Steph Curry non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Forte di ancora due anni di contratto con l’unica squadra per cui ha giocato in carriera, Curry ha detto con fermezza che il pensiero di ritirarsi non lo sfiora neanche. "Non sono minimamente vicino al ritiro" ha detto ospite allo show 360 With Speedy di Complex, aggiungendo che "di sicuro" ha ancora un po’ di anni davanti a sé. Quella che comincerà ad ottobre sarà la 17^ stagione in carriera di Curry, che lo scorso 14 marzo ha compiuto 37 anni. Il suo contratto dura fino al termine della stagione 2026-27, quando guadagnerà 62.5 milioni di dollari: già dal prossimo anno potrebbe concordare un’estensione con gli Warriors che potrebbe portarlo fino ai 40 anni in campo, come farà Chris Paul ai Clippers per quella che sarà probabilmente la sua 21^ e ultima stagione della carriera, diventando la point guard più “longeva” di sempre in termini di stagioni giocate (John Stockton è rimasto in campo fino a 41 anni, ma con 19 stagioni di carriera). Senza guardare troppo in là, comunque, il futuro prossimo di Steph Curry è ancora in campo per la gioia di tutti.