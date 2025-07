Arrivati a un solo anno di distanza dalla scadenza del contratto, i Chicago Bulls e Billy Donovan avevano solo due strade: proseguire insieme con un rinnovo oppure salutarsi. Entrambe le parti hanno scelto la prima opzione: secondo quanto riportato da ESPN, il contratto dell’allenatore è stato esteso per più anni a una cifra che non è stata rivelata, suggellando così le trattative per il rinnovo cominciate già al termine della scorsa stagione. Donovan proseguirà così la sua carriera ai Bulls, che per la verità nelle prime cinque stagioni non ha dato particolari soddisfazioni: dopo cinque anni alla guida degli Oklahoma City Thunder (e in precedenza due titoli NCAA alla guida dei Florida Gators, meritandosi un posto nella Hall of Fame), Donovan è arrivato nel 2020 in Illinois e ha guidato la squadra solamente a una stagione sopra il 50% di vittorie (46-36 nel 2021-22), con un record complessivo di 195 vittorie e 205 sconfitte in 400 partite allenate e di 1-4 nell’unica apparizione ai playoff, venendo sempre eliminato al play-in nelle ultime tre stagioni. La sua leadership è però particolarmente apprezzata all’interno della franchigia e ha fatto sì che la proprietà e la dirigenza continuassero a puntare sul coach 60enne, per il quale durante la off-season avevano espresso interesse anche i New York Knicks.