Nella testa di Simone Fontecchio, dopo il trasferimento estivo da Detroit a Miami, ora c'è soltanto l'Europeo da disputare con la maglia azzurra (a partire dal 27 agosto, in diretta su Sky e in streaming su NOW). Ma nonostante il giocatore italiano abbia professato proprio ai microfoni di Sky la sua felicità nel poter indossare i colori degli Heat ("Sono la franchigia che tifo da quando ho 10 anni"), alcune voci di mercato - originate dalla Florida e riprese anche in Europa - non escludono un clamoroso futuro turco per Fontecchio. Tutto nasce da una valutazione fatta sulle pagine del "Sun Sentinel" da Ira Winderman, uno dei giornalisti che da più anni segue i Miami Heat. Winderman fa notare come la franchigia di Pat Riley sia al momento 1.6 milioni di dollari sopra la soglia della tassa di lusso. Un'eccedenza minima, mentre considerevole sarebbe il risparmio sui conti della franchigia se gli Heat riuscissero a scendere sotto quella stessa soglia. Come? Ed ecco l'ipotesi: liberandosi (con la cosiddetta stretch provision) del contratto di Fontecchio, spalmando in tre anni gli 8.3 milioni dovuti all'azzurro. Fontecchio allora peserebbe a libri per la prossima stagione per solo 2.7 milioni, e quell'immediato segno "meno" (di 5.6 milioni) sul bilancio stagionale permetterebbe tranquillamente a Miami di non incappare nella tassa di lusso.