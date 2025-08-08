Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Gallinari ancora protagonista: a Porto Rico è lui a decidere gara-3 delle finali

NBA

Alla vigilia del suo 37° compleanno, Danilo Gallinari si è fatto un regalo davvero speciale. I suoi 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist gli sono valsi infatti il premio di giocatore di gara-3 delle finali della Baloncesto Superior Nacionale in Porto Rico e ora i suoi Vaqueros de Bayamon sono avanti 2-1 sui Leones de Ponce e si trovano a sole due vittorie dalla conquista del titolo

La partita, in programma nella serata portoricana di ieri al Coliseo Ruben Rodriguez di Byamon, si è conclusa poco prima che il calendario segnasse un traguardo importante per Danilo Gallinari, che oggi compie 37 anni. E l’azzurro, assoluto protagonista di gara-3 contro i Leones de Ponce, si è fatto un regalo davvero speciale. Sono infatti stati i suoi 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist a valergli il premio di giocatore della partita e soprattutto a trascinare i Vaqueros de Bayamon al netto successo 100-79. Un successo che ora lascia la squadra a due vittorie dalla conquista del titolo, e a fare il tifo per il Gallo ci sarà tutto il basket italiano. Anche perché l’ex Denver e Atlanta è atteso appena possibile nel ritiro di Italbasket e, qualora dovesse riuscire a chiudere in cinque partite le finali, potrebbe raggiungere i compagni prima di Ferragosto, avendo così a disposizione almeno due settimane prima dell’inizio di Eurobasket 2025

