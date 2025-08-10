NBA, paese per paese ecco i veri ‘paperoni’: chi ha guadagnato di più in carriera
Gli stipendi astronomici sono ormai quasi un’abitudine in NBA e chi ci gioca da tempo nel corso degli anni ha messo da parte una vera e propria fortuna. ‘HoopsHype’ ha quindi provato a individuare i ‘paperoni’ paese per paese, stabilendo chi in carriera ha guadagnato di più. E tra tanti volti noti emerge anche qualche sorpresa e qualche nome inaspettato
- LeBron James
- Guadagni in carriera: 531 milioni di dollari
- Al Horford
- Guadagni in carriera: 289 milioni di dollari
- Giannis Antetokounmpo
- Guadagni in carriera: 284 milioni di dollari
- Joel Embiid
- Guadagni in carriera: 266 milioni di dollari
- Rudy Gobert
- Guadagni in carriera: 261 milioni di dollari
- Dirk Nowitzki
- Guadagni in carriera: 255 milioni di dollari
- Nikola Jokic
- Guadagni in carriera: 249 milioni di dollari
- Andrew Wiggins
- Guadagni in carriera: 223 milioni di dollari
- Pau Gasol
- Guadagni in carriera: 219 milioni di dollari
- Kristaps Porzingis
- Guadagni in carriera: 206 milioni di dollari
- Danilo Gallinari
- Guadagni in carriera: 205 milioni di dollari
- Ben Simmons
- Guadagni in carriera: 203 milioni di dollari
- Luol Deng
- Guadagni in carriera: 168 milioni di dollari
- Goran Dragic
- Guadagni in carriera: 155 milioni di dollari
- Jonas Valanciunas
- Guadagni in carriera: 146 milioni di dollari
- Dikembe Mutombo
- Guadagni in carriera: 143 milioni di dollari
- Bojan Bogdanovic
- Guadagni in carriera: 143 milioni di dollari
- Eric Gordon
- Guadagni in carriera: 137 milioni di dollari
- Nené Hilario
- Guadagni in carriera: 132 milioni di dollari
- Manu Ginobili
- Guadagni in carriera: 129 milioni di dollari
- Andrei Kirilenko
- Guadagni in carriera: 107 milioni di dollari
- Jusuf Nurkic
- Guadagni in carriera: 107 milioni di dollari
- Enes Kanter
- Guadagni in carriera: 102 milioni di dollari
- Yao Ming
- Guadagni in carriera: 93 milioni di dollari
- Gorgui Dieng
- Guadagni in carriera: 77 milioni di dollari