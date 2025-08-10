Gli stipendi astronomici sono ormai quasi un’abitudine in NBA e chi ci gioca da tempo nel corso degli anni ha messo da parte una vera e propria fortuna. ‘HoopsHype’ ha quindi provato a individuare i ‘paperoni’ paese per paese, stabilendo chi in carriera ha guadagnato di più. E tra tanti volti noti emerge anche qualche sorpresa e qualche nome inaspettato