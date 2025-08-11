È stato scelto in cima all’ultimo Draft e sul suo impatto in NBA le aspettative sono altissime, ma Cooper Flagg si rivelerà davvero un fenomeno? ‘ESPN’ ha provato a chiedere alle sue migliori firme di ipotizzare come andrà la stagione d’esordio della nuova stella di Dallas e di provare a prevedere addirittura come potrebbe evolversi la sua carriera nel corso dei prossimi anni