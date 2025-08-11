L’attesa a Bayamon è di quelle importanti, perché dopo aver piazzato il colpo in trasferta in gara-4 i Vaqueros possono tornare a vincere quel titolo che manca dal 2022 e che, essendo il 17° in bacheca nella storia della squadra, ribadirebbe il loro ruolo di grandi protagonisti nel basket portoricano. Il Coliseo Rubén Rodriguez presenterà quindi con ogni probabilità il tutto esaurito e i padroni di casa proveranno ancora una volta a battere i Leones de Ponce e chiudere così la serie che vale la conquista della Baloncesto Superior Nacional . E a trascinare i Vaqueros potrebbe essere di nuovo Danilo Gallinari , protagonista fin qui di una serie di alto livello.

Gallinari e una vittoria che vale doppio

Dopo essere rimasto fermo in gara-1, vinta senza troppi problemi dai Vaqueros, Gallinari nelle tre partite successive ha segnato 24.6 punti di media, conquistando anche il premio individuale di miglior giocatore in gara-3, dominata con 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Per l’ex Denver e Atlanta, poi, l’eventuale vittoria in gara-5 avrebbe un doppio significato. Oltre a valere il titolo, infatti, il successo consentirebbe all’azzurro di poter raggiungere nel giro di pochi giorni i compagni di nazionale e di mettersi agli ordini di coach Gianmarco Pozzecco. L’Italia, che si sta preparando a Eurobasket, potrebbe quindi ritrovare il suo veterano prima del previsto, anche perché la serie finale con i Leones, da giocarsi al meglio delle sette vittorie, si sarebbe potuta protrarre e in teoria potrebbe ancora protrarsi fino al 15 agosto. E visto che l’esordio di Italbasket nella competizione europea è previsto per il 28 contro la Grecia, ogni giorno guadagnato e speso con i compagni di nazionale per Gallinari sarebbe più che mai prezioso.