Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, Guardiola e l’amore per il basket: "Mazzulla un amico, tre giocatori nel mio cuore"

NBA

Ai margini dell’amichevole disputata l’altra sera a Palermo con il suo Manchester City, pungolato dalla nota firma NBA Marc Stein Pep Guardiola è tornato a parlare del suo amore per la palla a spicchi. E dopo aver espresso la sua soddisfazione per il rinnovo del contratto concesso dai Celtics all’amico e collega Joe Mazzulla, il catalano si è anche lanciato nell’impresa di individuare i suoi tre giocatori preferiti nel basket di oggi

Che per Pep Guardiola il basket, e la NBA in particolare, fosse un amore profondo e duraturo non è certo una novità, perché l’ex Barcellona lo ha più volte manifestato in passato e, quando gli impegni calcistici gliel’hanno consentito, è stato anche una presenza a bordo campo su entrambe le sponde dell’Atlantico. Non sorprende, quindi, che ai margini dell’amichevole disputata a Palermo dal suo Manchester City Guardiola, incalzato da Marc Stein, nota firma del giornalismo sportivo americano e da anni tifoso dei Citizens presente alla conferenza stampa al Renzo Barbera, sia tornato a parlare di pallacanestro. “La NBA è sempre stata importante nella mia vita” ha premesso Guardiola, andando poi più nello specifico a proposito delle sue preferenze quanto ad allenatori e giocatori attualmente protagonisti nel mondo della palla a spicchi. 

Pep, Mazzulla e i tre giocatori del cuore

Lo spunto iniziale è stato rappresentato da Joe Mazzulla, coach dei Celtics con cui Guardiola ha da tempo un rapporto di sincera amicizia, e dalla sua fresca estensione del contratto concessagli da Boston, mossache l’allenatore del City ha affermato di apprezzare molto. La conversazione si è poi quasi inevitabilmente spostata verso un tema a cui nessun tifoso o appassionato può sfuggire, ovvero la scelta dei giocatori più amati. Nel cuore di Pep, al momento, ci sono prima di tutto tre giocatori: Steph Curry, Luka Doncic e LeBron JamesGuardiola, che, come buona parte della sua generazione si è innamorato della NBA tra gli anni ’80 e ’90, ha poi specificato che i tre sono sì i suoi giocatori preferiti, ma solo dell’era post-Michael Jordan, perché evidentemente in cima alla sua personale classifica di ogni tempo rimane ancora la leggenda di Bulls.

Approfondimento

I 'paperoni’ NBA per ogni nazione: cifre record

NBA: Altre Notizie

Cam Thomas e i Nets: è rottura sul contratto

NBA

Nella scorsa stagione Cam Thomas è stato il miglior marcatore per Brooklyn, ma i Nets, in piena...

Pep e la NBA: "Ecco i miei giocatori preferiti"

NBA

Ai margini dell’amichevole disputata l’altra sera a Palermo con il suo Manchester City, pungolato...

Gallinari ad un passo dal titolo in Porto Rico

NBA

Questa notte Danilo Gallinari e i suoi Vaqueros de Bayamon possono chiudere la serie con i Leones...

Durant-Houston: il contratto diventa un problema?

NBA

Arrivato a Houston dopo lo scambio con Phoenix di un mese fa, Kevin Durant si è portato in Texas...

Suns: arriva Mike Muscala come assistant coach

NBA

Dopo undici stagioni trascorse indossando le maglie di sette squadre diverse, la carriera da...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS