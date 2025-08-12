Esplora tutte le offerte Sky
NBA, è il momento dei ‘Big Two’: le migliori coppie della stagione 2025-26

NBA fotogallery
21 foto

Per come funziona la NBA dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, costruire una squadra con tre stelle è praticamente impossibile. Ecco perché dall’era dei ‘Big Three’ si è passati a quella dei ‘Big Two’, dove il roster gira attorno a due giocatori che possono fare la differenza giocando uno al fianco dell’altro. ‘The Ringer’ ha provato quindi a mettere in fila le migliori coppie della prossima stagione, partendo da quelle che in passato hanno scritto la storia del gioco

