Per come funziona la NBA dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, costruire una squadra con tre stelle è praticamente impossibile. Ecco perché dall’era dei ‘Big Three’ si è passati a quella dei ‘Big Two’, dove il roster gira attorno a due giocatori che possono fare la differenza giocando uno al fianco dell’altro. ‘The Ringer’ ha provato quindi a mettere in fila le migliori coppie della prossima stagione, partendo da quelle che in passato hanno scritto la storia del gioco