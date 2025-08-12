Per come funziona la NBA dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, costruire una squadra con tre stelle è praticamente impossibile. Ecco perché dall’era dei ‘Big Three’ si è passati a quella dei ‘Big Two’, dove il roster gira attorno a due giocatori che possono fare la differenza giocando uno al fianco dell’altro. ‘The Ringer’ ha provato quindi a mettere in fila le migliori coppie della prossima stagione, partendo da quelle che in passato hanno scritto la storia del gioco
- L’era dei ‘Big Two’ non è esattamente una novità, anzi, perché già in passato a dominare la NBA sono state delle coppie che grazie alla loro intesa e alla combinazione dei loro talenti come singoli giocatori hanno trascinato le squadre in cui giocavano a trionfi ancora oggi indimenticabili
- Qualcuno gioca insieme da diverse stagioni, qualcuno si ritroverà a condividere il campo per la prima volta: Howard Beck e Michael Pina hanno provato a individuare le migliori coppie della prossima stagione in una puntata recente di ‘The Ringer NBA Show’, partendo prima di tutto dai grandi assenti
- La rottura del tendine d’Achille patita ai playoff terrà con ogni probabilità fuori Jayson Tatum per tutta la prossima stagione, togliendo di fatto la coppia con Jaylen Brown, fondamentale per il titolo vinto con i Celtics nel 2024, dalla corsa ai migliori duetti della NBA