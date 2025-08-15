A otto anni di distanza dal suo addio ai Cavs, arrivato nell’estate del 2017 a seguito di sua precisa richiesta, Kyrie Irving è tornato a parlare della sua esperienza a Cleveland e soprattutto del rapporto con LeBron James. Giocare al fianco di King James, per Kyrie è stato difficile e la stella ora a Dallas sostiene di non avere rimpianti in merito alla decisione di cambiare squadra e separarsi dal compagno con cui aveva conquistato lo storico titolo del 2016

La data della trade dice 22 agosto 2017, un giorno che i tanti tifosi e appassionati di NBA non hanno dimenticato, perché lo scambio tra Celtics e Cavs poneva fine ad un mese abbondante di dichiarazioni, controdichiarazioni, voci e smentite. A dare il via alla vicenda che avrebbe caratterizzato il mercato di quell’estate era stato Kyrie Irving, che prendendo un po’ tutti di sorpresa aveva chiesto a Cleveland di essere scambiato e di poter andare a giocare altrove. Solo un anno prima, Irving era stato grande protagonista dello storico titolo vinto a gara-7 sul campo di Golden State, eppure sentiva di dover cambiare aria. A otto anni di distanza, il giocatore, che nel frattempo è passato da Boston a Brooklyn e quindi da Brooklyn a Dallas, sempre facendo notizia e facendo discutere, è tornato a riflettere su quanto accaduto nel 2017 durante una diretta su Twitch.