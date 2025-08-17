Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, i Lakers non hanno fretta: il rinnovo del contratto di Hachimura è rimandato

NBA

Dopo il prolungamento concesso un ricchissimo prolungamento a Luka Doncic, i Lakers non sembrano avere fretta di mettere mano agli altri contratti che andrebbero presto in scadenza. Tra questi c’è anche quello di Rui Hachimura, giocatore chiave nello scacchiere tattico di coach JJ Redick per la cui eventuale conferma occorrerà ancora attendere, con ogni probabilità ben oltre l’inizio della nuova stagione

Il loro punto fermo i Lakers l’hanno stabilito a inizio agosto, con il prolungamento triennale da 165 milioni di dollari concesso a Luka Doncic. Non che ci fossero dubbi in merito nemmeno prima del nuovo accordo raggiunto con lo sloveno, ma la mossa da parte della dirigenza, arrivata di fatto nel primo giorno utile dal punto di vista contrattuale, ha ribadito come il futuro gialloviola ruoti attorno all’ex Dallas. Sulla scrivania del General Manager Rob Pelinka, però, i punti interrogativi non sono finiti con la firma di Doncic, perché i giocatori che sarebbero passibili di un prolungamento degli accordi in scadenza a breve sono diversi e comprendono Austin Reaves oltre agli ultimi arrivati Deandre Ayton e Marcus Smart. Tra questi, poi, c’è anche Rui Hachimura, forse il vero giocatore chiave nello scacchiere tattico di JJ Redick, per la cui conferma però i Lakers, almeno al momento, non sembrano avere alcuna fretta.

Hachimura e il suo futuro: si decide tutto durante la stagione

Il giapponese nella scorsa stagione ha giocato 59 partite per i Lakers, partendo di fatto sempre in quintetto e chiudendo con 13.1 punti e 5 rimbalzi di media. Secondo l’insider Jovan Buha, però, la dirigenza vuole capire quale potrebbe essere il suo ruolo all’interno del roster parzialmente rinnovato durante l’estate. Gli arrivi di Ayton e Smart, oltre a quello di Jake LaRavia, potrebbero infatti modificare sensibilmente le rotazioni, così come l’auspicata crescita di Dalton Knecht il pieno recupero di Jared Vanderbilt potrebbero restringere non di poco il minutaggio di Hachimura. Ecco perché Pelinka e soci non sembrano avere alcuna fretta di prolungare il suo contratto, tecnicamente in scadenza al termine della prossima stagione. Una stagione che per l’ex Wizards si prospetta come crocevia decisivo per la carriera. 

Approfondimento

Rinnovo con i Lakers? Reaves punta in alto

NBA: Altre Notizie

Lakers: il rinnovo di Hachimura è rimandato

NBA

Dopo il prolungamento concesso un ricchissimo prolungamento a Luka Doncic, i Lakers non sembrano...

Paura per Doncic: lieve infortunio in amichevole

NBA

Durante l’amichevole contro la Lettonia, a metà del 3° quarto Luka Doncic, nel tentativo di...

Infortunio Haliburton: il recupero procede spedito

NBA

A quasi due mesi dal tremendo infortunio arrivato durante le prime battute di gara-7 delle...

Jackson Jr. cambia numero e passa dal 13 all’8

NBA

Da sette stagioni a Memphis, Jaren Jackson Jr. ha sempre giocato con il numero 13, vincendo anche...

Lee: "Chalamet? Il tifoso Knicks numero 1 sono io"

NBA

Ospite del podcast di Bill Simmons per presentare il suo nuovo film, Spike Lee ha parlato della...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS