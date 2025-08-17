Il loro punto fermo i Lakers l’hanno stabilito a inizio agosto, con il prolungamento triennale da 165 milioni di dollari concesso a Luka Doncic. Non che ci fossero dubbi in merito nemmeno prima del nuovo accordo raggiunto con lo sloveno, ma la mossa da parte della dirigenza, arrivata di fatto nel primo giorno utile dal punto di vista contrattuale, ha ribadito come il futuro gialloviola ruoti attorno all’ex Dallas. Sulla scrivania del General Manager Rob Pelinka, però, i punti interrogativi non sono finiti con la firma di Doncic, perché i giocatori che sarebbero passibili di un prolungamento degli accordi in scadenza a breve sono diversi e comprendono Austin Reaves oltre agli ultimi arrivati Deandre Ayton e Marcus Smart. Tra questi, poi, c’è anche Rui Hachimura, forse il vero giocatore chiave nello scacchiere tattico di JJ Redick, per la cui conferma però i Lakers, almeno al momento, non sembrano avere alcuna fretta.