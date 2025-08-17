Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, una questione di centimetri: i migliori giocatori di sempre a ogni altezza

NBA fotogallery
28 foto

Nel basket, si sa, l’altezza non è tutto, ma di certo aiuta. Eppure, nella storia della NBA ci sono giocatori che hanno avuto carriere straordinarie potendo contare su una statura del tutto ordinaria, anche se i veri giganti hanno spesso dominato la scena. ‘Bleacher Report’ ha quindi provato a stabilire quale sia stato il miglior giocatore di sempre ad ogni altezza, dal più basso al più alto, tra nomi leggendari e qualche protagonista a sorpresa

ALTRE FOTOGALLERY

I migliori giocatori di sempre a ogni altezza

NBA

Nel basket, si sa, l’altezza non è tutto, ma di certo aiuta. Eppure, nella storia della NBA ci...

28 foto

Miami conferma Dru Smith: contratto di tre anni

NBA

Miami, Atlanta e Boston allargano il roster con giocatori che nell'ultima stagione hanno fatto la...

154 foto

Quale giocatore dovrebbe aver un podcast? I nomi

NBA

Da Draymond Green a Paul George, la lista dei giocatori in attività che hanno un podcast tutto...

60 foto

Stagione 2025-26: le previsioni per ogni squadra

NBA

La NBA ha rivelato il calendario completo della regular season 2025-26 e ora, con il programma...

60 foto

Estate 2026: tutti i possibili free agent

NBA

Il mercato estivo della NBA ha regalato come sempre colpi sensazionali, ma le firme dei free...

25 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...