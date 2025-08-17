Nel basket, si sa, l’altezza non è tutto, ma di certo aiuta. Eppure, nella storia della NBA ci sono giocatori che hanno avuto carriere straordinarie potendo contare su una statura del tutto ordinaria, anche se i veri giganti hanno spesso dominato la scena. ‘Bleacher Report’ ha quindi provato a stabilire quale sia stato il miglior giocatore di sempre ad ogni altezza, dal più basso al più alto, tra nomi leggendari e qualche protagonista a sorpresa