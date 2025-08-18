L’altra sera, durante un’amichevole di preparazione a Eurobasket contro la Lettonia, Luka Doncic aveva dovuto abbandonare il campo dopo uno scontro fortuito con un compagno, assistendo poi dalla panchina alla sconfitta della sua Slovenia. Per la stella dei Lakers, però, si tratta solamente di una contusione al ginocchio destro e già da oggi l’ex Mavs tornerà ad allenarsi con i compagni di nazionale in vista del debutto nel torneo continentale previsto per il prossimo 28 agosto

La Slovenia, i Lakers e anche i tifosi e gli appassionati di basket in giro per il mondo possono tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio occorso a Luka Doncic nell’amichevole dell’alta sera contro la Lettonia non è serio. Durante un’azione difensiva nel 3° quarto della sfida contro Kristaps Porzingis e compagni, lo sloveno era andato fortuitamente a sbattere contro un compagno, cadendo per poi rialzarsi con un forte dolore al ginocchio destro. Subito accompagnato negli spogliatoi, a Doncic veniva diagnosticata una contusione che lo costringeva di fatto a osservare i suoi compagni dalla panchina nella sconfitta 100-88. I controlli effettuati il giorno successivo all’infortunio, però, hanno confermato come non si tratti di nulla di grave.