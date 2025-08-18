L’altra sera, durante un’amichevole di preparazione a Eurobasket contro la Lettonia, Luka Doncic aveva dovuto abbandonare il campo dopo uno scontro fortuito con un compagno, assistendo poi dalla panchina alla sconfitta della sua Slovenia. Per la stella dei Lakers, però, si tratta solamente di una contusione al ginocchio destro e già da oggi l’ex Mavs tornerà ad allenarsi con i compagni di nazionale in vista del debutto nel torneo continentale previsto per il prossimo 28 agosto
La Slovenia, i Lakers e anche i tifosi e gli appassionati di basket in giro per il mondo possono tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio occorso a Luka Doncic nell’amichevole dell’alta sera contro la Lettonia non è serio. Durante un’azione difensiva nel 3° quarto della sfida contro Kristaps Porzingis e compagni, lo sloveno era andato fortuitamente a sbattere contro un compagno, cadendo per poi rialzarsi con un forte dolore al ginocchio destro. Subito accompagnato negli spogliatoi, a Doncic veniva diagnosticata una contusione che lo costringeva di fatto a osservare i suoi compagni dalla panchina nella sconfitta 100-88. I controlli effettuati il giorno successivo all’infortunio, però, hanno confermato come non si tratti di nulla di grave.
Luka e un Eurobasket in arrivo
Doncic, stando a quanto riportato da fonti vicine alla federazione slovena, dovrebbe tornare già oggi ad allenarsi con i compagni, anche se la sua presenza in campo per l’amichevole in programma domani sera alla Stozice Arena di Lubiana contro la Gran Bretagna rimane in dubbio. Non sarebbe invece in dubbio la presenza della stella dei Lakers al prossimo Eurobasket, dove Doncic è come ovvio tra i protagonisti più attesi. La Slovenia sarà chiamata a debuttare nel torneo il prossimo 28 agosto contro la Polonia e nei prossimi dieci giorni il giocatore dovrebbe avere tutto il tempo necessario per recuperare dalla contusione maturata contro la Lettonia.