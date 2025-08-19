Primissima scelta al Draft del 2010, cinque volte All-Star e tra i giocatori più discussi degli ultimi dieci anni abbondanti, John Wall ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal basket giocato. Dopo l’ultima esperienza, tutt’altro che indimenticabile, con la maglia dei Clippers, l’ex Washington era fermo da ormai due anni, ma giusto qualche mese fa aveva espresso la sua volontà di tornare a giocare in NBA

Le ultime sue notizie risalivano allo scorso febbraio , quando John Wall , f ermo da ormai quasi due anni dopo l’ultima esperienza ai Clippers , aveva dichiarato pubblicamente di voler provare a tornare a giocare in NBA . Da allora, però, non si è mosso nulla e nessuna delle trenta squadre pare aver mostrato interesse nei confronti della primissima scelta al Draft del 2010 . Ecco quindi arrivare oggi la smentita clamorosa, che prende forma nel ritiro ufficiale dal basket di Wall . A soli 34 anni, ne compirà 35 il prossimo 6 settembre , l’ex Wizards appende quindi canotta e pantaloncini al chiodo.

Una promessa non mantenuta

Arrivato in NBA accompagnato da grandi aspettative, Wall ha vissuto le sue stagioni migliori proprio a Washington, dove in coppia con Bradley Beal ha trascinato la squadra ai playoff per quattro anni consecutivi, senza però riuscire mai ad avanzare oltre il secondo turno. Cinque volte All-Star, il passaggio del dicembre del 2020 a Houston, dove avrebbe dovuto formare una nuova coppia altrettanto pericolosa con James Harden, ha segnato l’inizio di problemi fisici che ne hanno caratterizzato la seconda parte di carriera. Problemi fisici che peraltro Wall ha patito fin dal suo ingresso in NBA e che gli sono anche costati il posto nel roster di Team USA che avrebbe poi vinto l’oro Olimpico nel 2016, forse il rimpianto più grande per un talento vero che avrebbe forse potuto togliersi ben altre soddisfazioni.