È possibile stabilire con un metodo quasi scientifico quale sia il giocatore NBA dal gioco più spettacolare? Owen Phillips, autore della newsletter ‘The F5’, ci ha provato tenendo il conto delle apparizioni nella ‘Top 10 Plays of the Night’ avvenute durante la scorsa stagione e quindi assegnando un punteggio specifico per ogni giocata, dalle schiacciate agli alley-oop fino ai buzzer beater. Il risultato? Una classifica in cui ci sono molti nomi noti e qualche protagonista a sorpresa