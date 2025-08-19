A Toronto, dopo aver chiuso in maniera brusca una vera e propria epoca, pare abbiano deciso di puntare comunque sulla continuità. Il licenziamento, avvenuto lo scorso 27 giugno, curiosamente il giorno successivo al Draft, di Masai Ujiri aveva infatti scritto la parola fine ad un percorso iniziato nel 2013 con l’arrivo dell’ex General Manager di Denver a capo della dirigenza dei Raptors. Un percorso che ha ovviamente nello storico titolo conquistato nel 2019 il suo punto più alto, ma che nelle ultime stagioni sembrava aver perso decisamente slancio. Ora, per provare a ritrovare quello slancio, Toronto si affida a Bobby Webster, già General Manager dei Raptors e arrivato in Canada proprio nel 2013 al seguito di Ujiri. Sarà lui a ricoprire il ruolo del suo ormai ex capo e toccherà a lui provare a dare una sterzata ad una squadra che sembra finita in un vicolo cieco.