NBA, la ‘classe del Draft 2010’ sparisce: dopo il ritiro di Wall a giocare c’è solo George
La notizia è di ieri: John Wall, prima scelta nel 2010, ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni. Con il suo ritiro, l’unico giocatore arrivato in NBA in quel Draft a vestire ancora canotta e pantaloncini rimane Paul George. E tra i nomi che hanno già chiuso con il basket ci sono diversi talenti le cui carriere sarebbero dovute andare in modo molto diverso
- Il suo arrivo in NBA nell’estate del 2010 sembrava poter essere il primo capitolo di una lunga storia di successo, ma la carriera ha in effetti regalato a John Wall molte meno soddisfazioni di quanto ci si potesse aspettare allora. E ai colleghi scelti nello stesso Draft non è andata molto meglio
- Nell’ultima stagione ha giocato solo 41 partite e le condizioni delle sue ginocchia tengono Philadelphia col fiato sospeso anche in vista della prossima, eppure, anche se fortemente limitato da problemi fisici ormai cronici, a 35 anni Paul George, 10^ scelta nel 2010, rimane l’unico giocatore entrato in NBA in quel Draft a essere ancora attivo. Chi è stato scelto prima o dopo di lui, infatti, ha già detto addio al basket nonostante un talento non indifferente
- In una NBA dove LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry, diventati professionisti rispettivamente nel 2003, nel 2007 e nel 2009, la spiegano ancora a molti, con il ritiro di Wall e la solitaria eccezione di George si chiude la storia di un Draft, quello del 2010, che, almeno in top-10, prometteva di regalare nuovi protagonisti e invece si è rivelato forse uno dei più deludenti di sempre. Per alcuni di loro, poi, il ritiro ufficiale non è mai arrivato, ma dopo anni di inattività appare ormai una mera formalità
- 2^ scelta al Draft 2010
- Ritiratosi nel 2020
- 3^ scelta al Draft 2010
- Ufficialmente non ritirato, ma inattivo in NBA dal 2022
- 4^ scelta al Draft 2010
- Ritiratosi nel 2020
- 5^ scelta al Draft 2010
- Ufficialmente non ritirato, ma inattivo in NBA dal 2022
- 6^ scelta al Draft 2010
- Ritiratosi nel 2020
- 7^ scelta al Draft 2010
- Ritiratosi nel 2023
- 8^ scelta al Draft 2010
- Ufficialmente non ritirato, ma inattivo in NBA dal 2021
- 9^ scelta al Draft 2010
- Ritiratosi nel 2024