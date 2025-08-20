Esplora tutte le offerte Sky
NBA, la ‘classe del Draft 2010’ sparisce: dopo il ritiro di Wall a giocare c’è solo George

NBA fotogallery
11 foto

La notizia è di ieri: John Wall, prima scelta nel 2010, ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni. Con il suo ritiro, l’unico giocatore arrivato in NBA in quel Draft a vestire ancora canotta e pantaloncini rimane Paul George. E tra i nomi che hanno già chiuso con il basket ci sono diversi talenti le cui carriere sarebbero dovute andare in modo molto diverso

JOHN WALL SI RITIRA A SOLI 34 ANNI

La 'classe del 2010': rimane solo Paul George

NBA

La notizia è di ieri: John Wall, prima scelta nel 2010, ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni....

11 foto

