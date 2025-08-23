A quattro giorni dall’avvio del torneo continentale, la FIBA ha chiesto a tanti ex campioni un pronostico su chi occuperà il podio al termine di Eurobasket e su chi sarà l’MVP della manifestazione. E Dirk Nowitzki, leggenda della Germania e del basket mondiale, ha risposto senza esitazioni, puntando tutto sui campioni del mondo e sul loro uomo simbolo

Forse sarà spirito patriotico, forse senso d’appartenenza e vicinanza per una maglia che ha vestito per quasi vent’anni, ma quando la FIBA ha chiesto a Dirk Nowitzki un pronostico per Eurobasket, la leggenda dei Mavs non ha avuto dubbi. Sul gradino più alto del podio europeo, WunderDirk vede la sua Germaniadavanti a Serbia e Francia. E a guidare la Nationalmannschaft sarà ancora Dennis Schroeder, protagonista dell’incredibile vittoria ai Mondiali due anni fa. La guardia, che nella prossima stagione giocherà a Sacramento, secondo Dirk bisserà il premio di MVP ottenuto nel 2023.