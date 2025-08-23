A quattro giorni dall’avvio del torneo continentale, la FIBA ha chiesto a tanti ex campioni un pronostico su chi occuperà il podio al termine di Eurobasket e su chi sarà l’MVP della manifestazione. E Dirk Nowitzki, leggenda della Germania e del basket mondiale, ha risposto senza esitazioni, puntando tutto sui campioni del mondo e sul loro uomo simbolo
Forse sarà spirito patriotico, forse senso d’appartenenza e vicinanza per una maglia che ha vestito per quasi vent’anni, ma quando la FIBA ha chiesto a Dirk Nowitzki un pronostico per Eurobasket, la leggenda dei Mavs non ha avuto dubbi. Sul gradino più alto del podio europeo, WunderDirk vede la sua Germaniadavanti a Serbia e Francia. E a guidare la Nationalmannschaft sarà ancora Dennis Schroeder, protagonista dell’incredibile vittoria ai Mondiali due anni fa. La guardia, che nella prossima stagione giocherà a Sacramento, secondo Dirk bisserà il premio di MVP ottenuto nel 2023.
Gli altri pronostici: Serbia e Jokic davanti a tutti
Oltre a Nowtizki, a rispondere al sondaggio della FIBA sono stati altri grandi del passato come Vlade Divac, Goran Dragic e Rudy Fernandez. Il risultato? La Serbia ha confermato il ruolo di grande favorita attribuitole dalla stragrande maggior parte degli addetti ai lavori e il suo leader Nikola Jokic ha finito con il dominare le preferenze nella scelta dell’MVP della manifestazione. Dietro a Jokic e compagni, poi, qualcuno vede la Grecia e la Slovenia, con le loro due superstar Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic ad ambire al premio di miglior giocatore del torneo. A parlare, come sempre, sarà il campo a partire dal prossimo 27 agosto.