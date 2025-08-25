L'anno scorso hanno sorpreso tutti: 52 vittorie, 30 sconfitte e la testa di serie n°2 ai playoff a Ovest. Gli Houston Rockets, lo si può dire, sono andati oltre le aspettative - anche quelle dei loro stessi tifosi. Lo certifica un sondaggio condotto dal sito "The Athletic" che ha interpellato oltre 700 tifosi della squadra texana, l'88% dei quali si è detto appunto sorpreso degli ottimi risultati ottenuti lo scorso campionato dalla squadra di coach Udoka. E ora le aspettative - dopo l'arrivo estivo di Kevin Durant, ma anche quelli di Dorian Finney-Smith (dai Lakers) e di Clint Capela (dagli Hawks) - sono ulteriormente cresciute e sono in tanti a vedere i Rockets come una squadra che ha tutto per contendere per il titolo. I risultati del sondaggio in parte lo confermano: quasi la metà degli intervistati, infatti, si aspettano un miglioramento nel record finale (tra le 53 e le 55 vittorie), mentre un altro 30% una sostanziale conferma (dai 50 ai 52 successi in regular season). Dove però ci si aspetta il salto di qualità è ai playoff.