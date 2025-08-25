Un sondaggio che ha interpellato oltre 700 tifosi texani sulle loro aspettative per il prossimo campionato vede la squadra di coach Udoka sicura protagonista nella Western Conference. Per l'80% degli intervistati, infatti, la finale a Ovest è l'obiettivo minimo. Mentre sull'arrivo di KD i pareri sono un po' meno concordi
L'anno scorso hanno sorpreso tutti: 52 vittorie, 30 sconfitte e la testa di serie n°2 ai playoff a Ovest. Gli Houston Rockets, lo si può dire, sono andati oltre le aspettative - anche quelle dei loro stessi tifosi. Lo certifica un sondaggio condotto dal sito "The Athletic" che ha interpellato oltre 700 tifosi della squadra texana, l'88% dei quali si è detto appunto sorpreso degli ottimi risultati ottenuti lo scorso campionato dalla squadra di coach Udoka. E ora le aspettative - dopo l'arrivo estivo di Kevin Durant, ma anche quelli di Dorian Finney-Smith (dai Lakers) e di Clint Capela (dagli Hawks) - sono ulteriormente cresciute e sono in tanti a vedere i Rockets come una squadra che ha tutto per contendere per il titolo. I risultati del sondaggio in parte lo confermano: quasi la metà degli intervistati, infatti, si aspettano un miglioramento nel record finale (tra le 53 e le 55 vittorie), mentre un altro 30% una sostanziale conferma (dai 50 ai 52 successi in regular season). Dove però ci si aspetta il salto di qualità è ai playoff.
Eliminati un po' a sorpresa al primo turno dai Golden State Warriors nonostante il vantaggio del fattore campo (ma oltre la metà dei tifosi interpellati non si considera deluso, data la scarsa esperienza del roster di Houston la scorsa primavera), ora la fan base dei Rockets ha ambizioni ben maggiori. Oltre l'80% degli intervistati, infatti, vede Sengun e compagni arrivare almeno in finale a Ovest, con un 8% di questi per cui Houston finirà per laurearsi campione NBA per il 2026. Tutto merito dell'arrivo di un campione come Kevin Durant? Solo in parte, a dire il vero, perché il campione degli interpellati si divide quasi equamente tra chi è entusiasta del suo arrivo in Texas (47%) e chi, invece, è soltanto "cautamente ottimista" sul suo inserimento (50.1%).