NBA, c'è "un altro" Donovan Mitchell a Cleveland: la reazione di "Spida"

NBA
©Getty

Un caso di omonimia tra la guardia agli ordini di coach Atkinson ai Cavs e una safey che sta disperatamente cercando di entrare nel roster dei Browns nella NFL scatena un simpatico siparietto in rete. A cui partecipa ovviamente anche Donovan Mitchell (la star NBA!)

CLEVELAND, STRUS OPERATO: STARÀ FUORI 3-4 MESI

La storia è curiosa, e divertente. Tutto ha inizio con un tweet della giornalista che segue quotidianamente i Browns, la squadra NFL di Cleveland. Segnalando gli ultimi movimenti prima dell’imminente via della stagione, Mary Kay Cabot scrive: “Alcuni free agent mai scelti al Draft entrano nella lista dei 53 giocatori del roster: sono il wide receiver Gage Larvadain, la safety Donovan Mitchell, il linebacker Mascarenas-Arnold e il cornerback Dom Jones”. Ma l’attenzione cade, ovviamente, sulla safety a roster per i Brown: Donovan Mitchell. Proprio come la stella dei Cavs, a cui (evidentemente) qualcuno fa notare il tweet: e così “Spida” decide di postare un divertito “Andiamo Browns!”, seguito da varie emoticon con lacrime agli occhi. Il passo successivo è quasi scontato: l’account ufficiale della squadra interviene nel dialogo online, recuperando una foto di “Spida” durante una sua apparizione a settembre 2022 a bordocampo di una gara interna dei Browns contro gli Steelers, vestito di tutto punto con la divisa della squadra (e dei buffi occhiali): “Abbiamo già la maglia pronta: mettiamoci al lavoro”, con l’immagine della guardia di coach Atkinson con la maglia - ovivamente n°45 - dei Browns. 

