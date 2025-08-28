A Los Angeles è tornato Chris Paul, sono arrivati John Collins e Brook Lopez ma l'allenatore dei Clippers vuole spendere due parole Bradley Beal, reduce da una stagione fallimentare di squadra ai Suns e voglioso di prendersi delle rivincite dal punto di vista individuale

L’estate dei Clippers ha visto un addio importante – quello di Norman Powell (“Il nostro miglior realizzatore, è stato fenomenale, ha giocato la miglior stagione della sua carriera”, riconosce coach Lue) – ma ha anche accolto a Los Angeles un ritorno eccellente, quello di Chris Paul, e almeno tre firme significative: quella di John Collins, quella di Brook Lopez e quella di Bradley Beal. In particolare l’allenatore di L.A. ha voluto dire la sua sull’arrivo dell’ex guardia dei Suns: “Un All-Star abituale, un giocatore capce di viaggiare sopra i 30 punti di media per un paio di stagioni”, dice, ricordando gli anni migliori di Beal, a Washington. “E difensivamente Bradley è sempre stato un buon giocatore – azzarda Lue, andando controcorrente sull’opinione comune – ma va stimolato ogni sera. Quando marca giocatori più debole non è così bravo, ma se gli si chiede di occuparsi di un avversario che sa giocare, allora è anche un buon difensore”.