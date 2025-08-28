Qualche giorno fa ‘ESPN’ ha affidato al suo pool di esperti un sondaggio con al centro i pronostici per la stagione che andrà ad iniziare il prossimo 21 ottobre. E tra le squadre più gettonate tra quelle che sembrerebbero destinate a deludere è emerso il nome di Phoenix, risultato che ha fatto scatenare la reazione di Mat Ishbia. La replica social del proprietario dei Suns, però, si basa su un’argomentazione quasi surreale
Non che Mat Ishbia sia nuovo a dichiarazioni che fanno discutere, anzi, da quando nel dicembre del 2022 ha acquisito la maggioranza delle quote dei Suns, l’imprenditore, che ha costruito le sue fortune nel campo della finanza, non si è mai trattenuto davanti ai microfoni o attraverso i suoi social. E in molte di queste dichiarazioni, soprattutto in quelle arrivate dopo le trade per Kevin Durant e Bradley Beal, Ishbia si era detto certo in più occasioni che la sua squadra avrebbe vinto diversi titoli negli anni a seguire. La realtà del campo, però, ha detto ben altro e ora che sia Durant che Beal hanno lasciato Phoenix e che la squadra sembra avviata a una complicata fase di ricostruzione, Ishbia ha voluto replicare al responso di un sondaggio effettuato da ‘ESPN’ tra i propri esperti proprio partendo dalle grandi aspettative che lui stesso aveva ammesso e che poi sono andate deluse.
Il sondaggio di ‘ESPN’ e la replica bizzarra di Ishbia
Nel sondaggio di ‘ESPN’ i Suns sono risultati tra i più gettonati quando si è trattato di scegliere le squadre che nella prossima stagione sembrano destinate a deludere. Nulla di clamoroso, perché che Phoenix debba sciogliere parecchi nodi è opinione comune, ma Ishbia non ha preso bene il responso dato dagli analisti di ‘ESPN’. “Non sono preoccupato da ciò che prevedono i cosiddetti esperti” ha scritto il proprietario dei Suns su X, riprendendo i risultati del sondaggio, “ci davano come contender negli scorsi due anni e si sono sbagliati”. Per Ishbia, quindi, la scarsa credibilità delle firme di ‘ESPN’ deriverebbe dall’aver confermato, peraltro nello specifico in forma molto più blanda e cauta, quelle che erano state le sue previsioni sul futuro che attendeva Phoenix.