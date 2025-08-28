Non che Mat Ishbia sia nuovo a dichiarazioni che fanno discutere, anzi, da quando nel dicembre del 2022 ha acquisito la maggioranza delle quote dei Suns, l’imprenditore, che ha costruito le sue fortune nel campo della finanza, non si è mai trattenuto davanti ai microfoni o attraverso i suoi social. E in molte di queste dichiarazioni, soprattutto in quelle arrivate dopo le trade per Kevin Durant e Bradley Beal, Ishbia si era detto certo in più occasioni che la sua squadra avrebbe vinto diversi titoli negli anni a seguire. La realtà del campo, però, ha detto ben altro e ora che sia Durant che Beal hanno lasciato Phoenix e che la squadra sembra avviata a una complicata fase di ricostruzione, Ishbia ha voluto replicare al responso di un sondaggio effettuato da ‘ESPN’ tra i propri esperti proprio partendo dalle grandi aspettative che lui stesso aveva ammesso e che poi sono andate deluse.