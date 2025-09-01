A sei mesi dal pesante infortunio al ginocchio sinistro, Kyrie Irving è già tornato sul parquet per ricominciare ad allenarsi. La stella dei Mavs, per cui si era paventato un anno di stop, sembra insomma essere protagonista di un recupero lampo. A Dallas, però, non sembrano avere troppa fretta di rivederlo in campo e il suo percorso di recupero verrà monitorato con grande cautela
Quando gli esami di rito a cui era stato sottoposto dopo aver abbandonato la gara contro Sacramento del 3 marzo scorso avevano confermato la severità dell’infortunio al ginocchio sinistro, l’impressione era che davanti a Kyrie Irving si aprisse almeno un anno di stop. È quella, d’altronde, la tempistica minima prevista per recuperare dalla rottura dei legamenti, e Dallas si trovava così nella necessità di immaginare il futuro a breve termine senza il suo veterano. La prevedibile, lunga assenza di Irving non impediva ai Mavs di offrirgli un rinnovo triennale da poco meno di 120 milioni di dollari complessivi, a riprova della fiducia nutrita dalla franchigia nella possibilità di un pieno recupero. E i segnali arrivati nei giorni scorsi da parte del giocatore autorizzano un moderato entusiasmo in questo senso.
Kyrie già sul campo, ma non c’è fretta per Dallas
La stagione che si aprirà il prossimo 21 ottobre sarebbe la 15^ per Irving, che stando a quanto si vede nel video postato da ‘Overtime’ non sembra affatto rassegnato a perderla interamente. A sei mesi dall’infortunio, infatti, l’ex Cavs e Nets è già sul parquet ad allenarsi palla in mano e, per quanto è possibile intuire dai 62 secondi del video, pare aver recuperato a pieno la stabilità su entrambe le gambe e la capacità di muoversi e saltare. Segnali molto incoraggianti, quindi, nel percorso di recupero del veterano, anche se i Mavs, come ribadito recentemente dal General Manager Nico Harrison, non hanno intenzione di forzare la tempistica del suo rientro. Resta quindi da stabilire quando Irving tornerà a giocare con i compagni, ma l’impressione è che possa succedere nella seconda parte della prossima regular season.