A sei mesi dal pesante infortunio al ginocchio sinistro, Kyrie Irving è già tornato sul parquet per ricominciare ad allenarsi. La stella dei Mavs, per cui si era paventato un anno di stop, sembra insomma essere protagonista di un recupero lampo. A Dallas, però, non sembrano avere troppa fretta di rivederlo in campo e il suo percorso di recupero verrà monitorato con grande cautela

Quando gli esami di rito a cui era stato sottoposto dopo aver abbandonato la gara contro Sacramento del 3 marzo scorso avevano confermato la severità dell’infortunio al ginocchio sinistro , l’impressione era che davanti a Kyrie Irving si aprisse almeno un anno di stop. È quella, d’altronde, la tempistica minima prevista per recuperare dalla rottura dei legamenti, e Dallas si trovava così nella necessità di immaginare il futuro a breve termine senza il suo veterano. La prevedibile, lunga assenza di Irving non impediva ai Mavs di offrirgli un rinnovo triennale da poco meno di 120 milioni di dollari complessivi, a riprova della fiducia nutrita dalla franchigia nella possibilità di un pieno recupero. E i segnali arrivati nei giorni scorsi da parte del giocatore autorizzano un moderato entusiasmo in questo senso .

Kyrie già sul campo, ma non c’è fretta per Dallas

La stagione che si aprirà il prossimo 21 ottobre sarebbe la 15^ per Irving, che stando a quanto si vede nel video postato da ‘Overtime’ non sembra affatto rassegnato a perderla interamente. A sei mesi dall’infortunio, infatti, l’ex Cavs e Nets è già sul parquet ad allenarsi palla in mano e, per quanto è possibile intuire dai 62 secondi del video, pare aver recuperato a pieno la stabilità su entrambe le gambe e la capacità di muoversi e saltare. Segnali molto incoraggianti, quindi, nel percorso di recupero del veterano, anche se i Mavs, come ribadito recentemente dal General Manager Nico Harrison, non hanno intenzione di forzare la tempistica del suo rientro. Resta quindi da stabilire quando Irving tornerà a giocare con i compagni, ma l’impressione è che possa succedere nella seconda parte della prossima regular season.