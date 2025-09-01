Ieri sera Simone Fontecchio ha affondato la Bosnia, trascinando gli azzurri a una vittoria cruciale per il prosieguo del loro cammino a Eurobasket. I 39 punti segnati dall’ala dell’Italia sono entrati direttamente nella storia della nazionale, e anche dall’altra parte dell’Atlantico la nuova squadra di Fontecchio ne ha voluto celebrare la super prestazione sui suoi social

Quando qualche settimana fa Simone Fontecchio, contropartita nella trade con al centro Duncan Robinson, è passato da Detroit a Miami ha scelto di vivere l’esperienza con la sua terza squadra in NBA indossando il numero zero. L’impressione, però, è che con gli Heat l’azzurro non dovrà ripartire affatto da zero. Se da una parte alcuni rumors di mercato lo volevano oggetto di taglio e magari di un ritorno in Europa, infatti, le prestazioni offerte fin qui a Eurobasket dall’ala ex Utah non sembrano essere passate inosservate a South Beach. In particolare, in casa Heat sono stati comprensibilmente impressionati dalla masterclass che Fontecchio ha sciorinato ieri sera contro la Bosnia, travolta con 39 punti, 8 rimbalzi e 3 assist oltre ad un ottimo 13/20 al tiro. E a poche ore dalla sirena finale che ha sancito il 95-79 in favore degli azzurri, gli Heat hanno voluto celebrare l’impresa del loro nuovo giocatore attraverso i loro profili social. In attesa di presentarsi al training camp della squadra tra un mese, quindi, l’avventura di Fontecchio a Miami sembra essere già iniziata ed essere iniziata con il piede giusto.