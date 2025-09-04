A definirlo 'Baby Jokic' è stato un collega e avversario come Kristaps Porzingis, e ieri Alperen Sengun si è trovato faccia a faccia con quello che secondo molti è il modello su cui ha modellato il suo gioco. Il risultato? Per una volta Nikola Jokic e la sua Serbia hanno dovuto cedere il passo alla sorprendente Turchia guidata dalla giovane stella dei Rockets

EUROBASKET 2025: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

L'ITALIA PUNTA AL PRIMO POSTO: ALLE 17.15 C'È CIPRO