A definirlo 'Baby Jokic' è stato un collega e avversario come Kristaps Porzingis, e ieri Alperen Sengun si è trovato faccia a faccia con quello che secondo molti è il modello su cui ha modellato il suo gioco. Il risultato? Per una volta Nikola Jokic e la sua Serbia hanno dovuto cedere il passo alla sorprendente Turchia guidata dalla giovane stella dei Rockets
Ieri sera Turchia e Serbia si giocavano il primo posto nel girone A e l'imbattibilità a Eurobasket, primato da condividere con la sola Germania, ma all'interno della sfida tra due protagoniste storiche del torneo continentale ne è andata in scena una forse ancora più affascinante. Da una parte Alperen Sengun, centro degli Houston Rockets che lo scorso febbraio si è guadagnato la sua prima convocazione all'All-Star Game, dall'altra Nikola Jokic, totem dei Denver Nuggets e senza grandi discussioni il miglior giocatore del pianeta. I due, oltre al ruolo nominale di centro, condividono molte caratteristiche tecniche, soprattutto perché Sengun sembra aver modellato il suo gioco proprio attorno a quello del tre volte MVP, tanto da meritarsi il soprannome, coniato da un altro collega come Kristaps Porzingis, di 'Baby Jokic'. E, almeno per una sera, l'allievo ha superato il maestro.
Sengun e una Turchia sempre più sorprendente
Il risultato finale della gara, seppur di misura, ha dato ragione alla Turchia, che con il 95-90 imposto alla grande favorita del torneo ha ribadito la sua fortissima candidatura al ruolo di outsider a Eurobasket. A tenere banco, però, è stato il duello tra i due protagonisti più attesi, che anche in questo caso ha premiato i turchi. Sengun, infatti, ha chiuso la partita sfiorando una clamorosa tripla doppia da 28 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, mentre Jokic ha chiuso 'solamente' con 22 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Il primo round di una sfida che ora potrebbe riprensetarsi solo nella finalissima oppure nella finale di consolazione per il terzo posto, insomma, è andato a Sengun, ma il duello tra i due appare destinato a proseguire a lungo anche in NBA.