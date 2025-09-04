Dopo le esaltanti vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna che hanno riscattato l’esordio amaro contro la Grecia, per l'Italia arriva la sfida contro i padroni di casa di Cipro. Contro la squadra fanalino di coda del gruppo C gli azzurri si giocano potenzialmente il primo posto in attesa della sfida serale tra Grecia e Spagna. Palla a due dalle 17.15, diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
in evidenza
Eurobasket, Italia-Cipro alle 17.15
Benvenuti al liveblog che seguirà la quinta partita dell’Italia agli Europei di basket 2025. L’avversario di oggi è Cipro, fanalino di coda del gruppo C, con la palla a due prevista per le ore 17.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW
La situazione nel girone C dell’Italia
Sembrava tutto deciso ormai nel Girone C di Eurobasket, con il primo posto nelle mani della Grecia imbattuta nelle prime tre partite, invece si è riaperto tutto. La sconfitta a sorpresa degli ellenici (privi di Giannis Antetokounmpo alle prese con un infortunio al ginocchio) contro la Bosnia e la vittoria dell’Italia con la Spagna hanno rimesso in discussione il primo posto, buono soprattutto per avere un accoppiamento più "morbido" agli ottavi di finale (anche se dal Gruppo D arriveranno Francia, Israele, Polonia e Slovenia, tutte molto pericolose). CLICCA QUI PER TUTTE LE COMBINAZIONI
Come cambia l'offerta basket su Sky quest'anno
Con Eurobasket si apre una grande stagione di pallacanestro su Sky Sport: per le prossime tre stagioni su Sky e NOW torna la Serie A di basket, compresi playoff, Supercoppa Italiana e Coppa Italia; l’Eurolega e l’Eurocup in esclusiva; e le nuove sfide della NBA. Tutto da seguire su Sky Sport Basket, il nuovissimo canale sul 205. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOVITÀ
La classifica del girone C
- Bosnia Erzegovina*: 8 punti | 3 vittorie, 2 sconfitte | +0 differenza canestri
- Grecia*: 7 punti | 3 vittorie, 1 sconfitta | +74 differenza canestri
- Italia*: 7 punti | 3 vittorie, 1 sconfitta | +28 differenza canestri
- Georgia: 7 punti | 2 vittorie, 3 sconfitte | -19 differenza canestri
- Spagna: 6 punti | 2 vittorie, 2 sconfitte | +47 differenza canestri
- Cipro: 4 punti | 0 vittorie, 4 sconfitte | -130 differenza canestri
*Già qualificata agli ottavi
Le combinazioni per l’Italia
L'Italia sarà prima nel girone se:
- vince contro Cipro e la Spagna batte la Grecia
L'Italia sarà seconda nel girone se:
- vince contro Cipro ma la Grecia batte la Spagna
- perde contro Cipro
Saliou Niang salta Cipro, ma nessuna lesione
Sospiro di sollievo in casa Italia per le condizioni di Saliou Niang. L'azzurro infatti, uscito nel match contro la Spagna per una distorsione alla caviglia destra dopo esserne stato grande protagonista, è stato sottoposto a degli accertamenti che hanno scongiurato gravi lesioni. Resterà a riposo e salterà la partita contro Cipro per poi provare a esserci agli ottavi di finale
Cipro, padrona di casa a fanalino di coda
Non dovrebbero esserci problemi per gli azzurri nella giornata di oggi, anche perché Cipro — pur essendo padrona di casa a Limassol — si è dimostrata finora la peggior squadra dell’intero torneo, con una differenza canestri di -130 (241 segnati, 371 subiti) nelle quattro gare disputate, ovviamente tutte perse. Nessuno ha segnato meno dei loro 60.3 punti di media e solo la Gran Bretagna ne ha concessi più dei loro 92.8
Tutto il programma di Eurobasket
Oggi in campo i gironi C e D per chiudere la fase iniziale dell’europeo, con sei partite in programma. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
Tutti i risultati e le classifiche
I gironi A e B hanno concluso le loro quarte partite: ecco come è andato finora l’europeo di pallacanestro. RISULTATI E CLASSIFICHE
I primi accoppiamenti agli ottavi di finale
Questi gli accoppiamenti dati dai primi due gruppi di Eurobasket:
- Turchia-Svezia (sabato 6 settembre, ore 11)
- Germania-Portogallo (sabato 6 settembre, ore 14.15)
- Lituania-Lettonia (sabato 6 settembre, ore 17.30)
- Serbia-Finlandia (sabato 6 settembre, ore 20.45)
Le squadre già qualificate
Dal gruppo C Grecia e Italia sono già sicure del passaggio agli ottavi di finale, mentre le quattro squadre del gruppo D saranno Israele, Polonia, Francia e Slovenia in ordine ancora da decidere all’ultima giornata