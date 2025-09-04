Esplora tutte le offerte Sky
Prima di infortunarsi gravemente nel dicembre dello scorso anno e di chiudere in larghissimo anticipo la sua prima annata in NBA, Jared McCain era stato una delle sorprese più clamorose della scorsa stagione. Ora l’ex Duke, che pare aver recuperato a pieno dalla rottura del menisco, sembra avviato a rientrare a pieno regime già dal training camp in programma tra meno di un mese. E il futuro dei Sixers, vogliosi di riscatto dopo un anno orribile, passa anche da lui

L’orologio cestistico di Jared McCain è ancora fermo al 14 dicembre dello scorso anno, quando la causa di quel dolore fortissimo al ginocchio veniva individuata nella rottura del menisco. Prima di quel brusco stop, che gli sarebbe costato il resto della stagione d’esordio in NBA, l’ex Duke era stato un’autentica rivelazione e i suoi 15.3 punti a partita gli erano valsi una forte candidatura al premio di rookie dell’anno. Scelto alla posizione numero 16 del Draft 2024McCain sembrava da subito essere in grado di contribuire alla causa di Philadelphia, che prima di sprofondare a causa di una lunga sequela di infortuni che avrebbero colpito gran parte del roster, nutriva manifeste ambizioni di giocarsi il titolo. Ora, a quasi nove mesi di distanzaMcCain sembra pronto a iniziare da dove aveva lasciato, e con lui sperano di riuscirci anche i Sixers.

McCain e gli altri ritorni in casa Sixers

“Ora come ora” ha dichiarato McCain a ‘ESPN’, “il mio percorso di recupero è in linea con le tempistiche previste”. L’idea, quindi, sarebbe quella di rivederlo da subito ad allenarsi con i compagni già al training camp. I Sixers, d’altronde, saranno protagonisti degli Abu Dhabi Games tra meno di un mese e McCainrappresenta uno dei tanti protagonisti che a Philadelphia sperano di recuperare in vista della loro prossima stagione, che si aprirà ufficialmente il 22 ottobre contro Boston. E se sulle condizioni di Joel Embiid e Paul George non sembrano al momento esserci certezze, la prospettiva di poter rivedere McCain al fianco di Tyrese Maxey, a sua volta reduce da un lungo stop per infortunio, potrebbe rasserenare non poco gli animi in casa Sixers

