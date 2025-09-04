La scusa era quella di seguire l’amico Drake, superstar mondiale dell’hip hop con quattro concerti programmati al Forum di Assago, ma nella sua settimana milanese Kevin Durant ha fatto anche molto altro. E dopo aver assistito alla performance del rapper canadese in compagnia di Matteo Berrettini e di Rafael Leao, la stella da poco passata agli Houston Rockets si è anche allenato al Forum e ha posato con la canotta della squadra allenata da Ettore Messina

Il legame tra Drake e Kevin Durant, superstar rispettivamente nei campi della musica e dello sport o, meglio, dell’hip hop e della pallacanestro non è certo una novità. E la stella recentemente passata da Phoenix a Houston ha deciso di trascorrere l’ultimo scampolo delle sue vacanze estive prima di impegnarsi nel tradizionale training camp seguendo l’amico oltreoceano. Drake, infatti, aveva in programma ben quattro attesissime date al Forum di Assago e Durant ne ha approfittato per concedersi una trasferta milanesenella quale ha assistito ai concerti in compagnia, tra gli altri, di Matteo Berrettini e di Rafael Leao. Anche in vacanza, però, il due volte campione NBA non ha voluto perdere l’abitudine di tirare a canestro.