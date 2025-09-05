Ferma da metà luglio per un problema all’inguine, a cui nel frattempo se ne sarebbe aggiunto un altro alla caviglia, Caitlin Clark ha annunciato che la sua la sua seconda stagione in WNBA è già terminata. Per la stella delle Indiana Fever, rookie dell’anno nel 2024 e protagonista di un’ascesa clamorosa in termini di popolarità, si rende infatti necessario un lungo stop per recuperare a pieno la miglior forma. E a consolare Clark dopo la brutta notizia è arrivato anche LeBron James
Che il problema all’inguine che la teneva ai box ormai da quasi due mesi non fosse di facile risoluzione lo si era intuito, ma ora a dare conferma della serietà dell’infortunio emerso nel finale della gara con le Connecticut Sun dello scorso 15 luglio è proprio Caitlin Clark. La stella delle Fever ha infatti annunciato che di fatto la sua stagione in WNBA è già finita con un post sui suoi social. “Speravo di poter condividere un aggiornamento migliore” ha scritto Clark, “ma non riuscirò a tornare in campo in questa stagione”. Clarkha poi sottolineato tutto il duro lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane per provare a recuperare dal problema all’inguine, a cui nel frattempo se ne sarebbe aggiunto un altro alla caviglia sinistra, ammettendo poi di essere molto delusa dalle circostanze. E tra i commenti al suo post ne è comparso uno d’incoraggiamento da parte di un collega piuttosto importante.
Anche LeBron con Caitlin
“Un piccolo stop in previsione di un grande ritorno” ha scritto LeBron James sotto il post di Clark, aggiungendo poi “Riposa, rimettiti informa e resta te stessa!”. Il commento di LeBron non è stato certo l’unico arrivato dopo la diffusione della notizia, perché ad esprimere la sua vicinanza a Clark è stato tutto il mondo del basket, a cominciare da colleghe e avversarie come Sabrina Ionescu e molte altre. Per le Fever, falcidiate dagli infortuni e a caccia di un posto ai playoff, così come per tutta la WNBA, che proprio sulle spalle di Clark sta vivendo una crescita esponenziale di popolarità, si tratta ovviamente di una mazzata pesante, ma almeno per questa stagione Indiana e la lega dovranno fare a meno di lei.