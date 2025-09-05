Ferma da metà luglio per un problema all’inguine, a cui nel frattempo se ne sarebbe aggiunto un altro alla caviglia, Caitlin Clark ha annunciato che la sua la sua seconda stagione in WNBA è già terminata. Per la stella delle Indiana Fever, rookie dell’anno nel 2024 e protagonista di un’ascesa clamorosa in termini di popolarità, si rende infatti necessario un lungo stop per recuperare a pieno la miglior forma. E a consolare Clark dopo la brutta notizia è arrivato anche LeBron James

Che il problema all’inguine che la teneva ai box ormai da quasi due mesi non fosse di facile risoluzione lo si era intuito, ma ora a dare conferma della serietà dell’infortunio emerso nel finale della gara con le Connecticut Sun dello scorso 15 luglio è proprio Caitlin Clark. La stella delle Fever ha infatti annunciato che di fatto la sua stagione in WNBA è già finita con un post sui suoi social. “Speravo di poter condividere un aggiornamento migliore” ha scritto Clark, “ma non riuscirò a tornare in campo in questa stagione”. Clarkha poi sottolineato tutto il duro lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane per provare a recuperare dal problema all’inguine, a cui nel frattempo se ne sarebbe aggiunto un altro alla caviglia sinistra, ammettendo poi di essere molto delusa dalle circostanze. E tra i commenti al suo post ne è comparso uno d’incoraggiamento da parte di un collega piuttosto importante.