NBA, Flagg non vede l’ora di cominciare e si allena già con Irving e Davis…su NBA2K

Primissima scelta al Draft dello scorso giugno, Cooper Flagg è atteso ad una stagione d’esordio da professionista in cui avrà grandi attenzioni. E lui, in attesa di iniziare il training camp con Dallas, sta già prendendo le misure a futuri compagni di squadra come Kyrie Irving e Anthony Davis usando la nuovissima versione del celebre videogioco ufficiale della NBA

Per condividere il campo con Anthony Davis gli basterà attendere qualche settimana, per farlo con Kyrie Irving, invece, Cooper Flagg dovrà attendere con ogni probabilità la prossima primavera. La primissima scelta all’ultimo Draft, però, evidentemente non vede l’ora di poter giocare con le due stelle di Dallas e, nell’impossibilità per ora di farlo palla in mano, pare si stia portando avanti con altri mezzi. Secondo quanto affermato da Ronnie 2K, responsabile del marketing che gira attorno a NBA2Kl’ex Duke starebbe infatti studiando la possibile convivenza con Davis e Irving usando il noto videogioco.

Flagg si porta avanti usando la console 

“Ho parlato con Cooper negli ultimi tempi” ha dichiarato Ronnie 2K a ‘Heavy’, “e mi ha detto che sta già cercando di capire come potrebbe inserirsi nei meccanismi di squadra e in particolare come potrebbe integrarsi con Irving e Davis e per farlo sta usando NBA2K26”. Il primo candidato al prossimo premio di rookie dell’anno, insomma, starebbe provando a prendere le misure ai nuovi compagni usando la console e la nuovissima edizione del videogioco ufficiale della NBA. Per il campo, quello vero, si vedrà a partite dal prossimo ottobre. 

Irving già in campo: recupero lampo in vista?

