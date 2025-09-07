Primissima scelta al Draft dello scorso giugno, Cooper Flagg è atteso ad una stagione d’esordio da professionista in cui avrà grandi attenzioni. E lui, in attesa di iniziare il training camp con Dallas, sta già prendendo le misure a futuri compagni di squadra come Kyrie Irving e Anthony Davis usando la nuovissima versione del celebre videogioco ufficiale della NBA

Per condividere il campo con Anthony Davis gli basterà attendere qualche settimana, per farlo con Kyrie Irving , invece, Cooper Flagg dovrà attendere con ogni probabilità la prossima primavera. La primissima scelta all’ultimo Draft , però, evidentemente non vede l’ora di poter giocare con le due stelle di Dallas e, nell’impossibilità per ora di farlo palla in mano , pare si stia portando avanti con altri mezzi. Secondo quanto affermato da Ronnie 2K, responsabile del marketing che gira attorno a NBA2K , l’ex Duke starebbe infatti studiando la possibile convivenza con Davis e Irving usando il noto videogioco .

Flagg si porta avanti usando la console

“Ho parlato con Cooper negli ultimi tempi” ha dichiarato Ronnie 2K a ‘Heavy’, “e mi ha detto che sta già cercando di capire come potrebbe inserirsi nei meccanismi di squadra e in particolare come potrebbe integrarsi con Irving e Davis e per farlo sta usando NBA2K26”. Il primo candidato al prossimo premio di rookie dell’anno, insomma, starebbe provando a prendere le misure ai nuovi compagni usando la console e la nuovissima edizione del videogioco ufficiale della NBA. Per il campo, quello vero, si vedrà a partite dal prossimo ottobre.