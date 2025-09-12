Dopo aver ceduto la maggioranza delle quote di proprietà dei Mavericks, Mark Cuban sarebbe comunque dovuto rimanere alla guida del settore tecnico della squadra. Le cose, però, sono andate diversamente e Cuban ha recentemente rivelato al podcast “The All-In” che dietro al suo allontanamento da Dallas ci sarebbe stato Nico Harrison, ovvero il General Manager responsabile della clamorosa trade con al centro Luka Doncic

Che Mark Cuban , per 23 anni proprietario dei Mavericks e volto simbolo della franchigia, non fosse d’accordo con la cessione di Luka Doncic ai Lakers è cosa nota, anche perché è stato il diretto interessato a ribadirlo a più riprese. Solo che lo scorso febbraio Cuban non era già da tempo proprietario di Dallas , avendo venduto la maggioranza delle quote a Miriam Adelson nel dicembre del 2023 . In teoria, però, l’ex proprietario avrebbe dovuto rimanere ancora alla guida del settore tecnico della squadra , solo che quanto pare fosse stato pattuito al momento della cessione non è avvenuto. E lo stesso Cuban ha recentemente rivelato la causa, o per meglio dire il responsabile del suo allontanamento da Dallas .

Harrison, Doncic e Cuban

Ospite del podcast ‘The All-In”, Cuban è tornato sulla successione di eventi che hanno portato al suo allontanamento dalla dirigenza dei Mavericks. All’inizio, subito dopo la cessione, Cuban racconta di essere stato coinvolto nelle decisioni che riguardavano la squadra, ma poi “Le cose hanno iniziato ad andare alla grande, siamo arrivati alle Finals nel 2024 e così io ho cercato di non essere d’ingombro”. Poi, però, nella versione di Cuban “Quello è stato un errore, perché poi sono successe un po’ di cose all’interno della struttura dirigenziale e alla fine la persona che ha scambiato Luka [Doncic] non voleva che rimanessi lì”. Il riferimento, nemmeno tanto velato, è al General Manager di Dallas Nico Harrison, che quindi oltre ad aver messo in piedi la trade più chiacchierata di sempre avrebbe anche avuto un ruolo decisivo nell’allontanamento del proprietario precedente della franchigia. Tuttavia, ha tenuto a precisare Cuban al termine del suo intervento, “Rimango tifosissimo dei Mavs”.