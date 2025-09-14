Nonostante qualche brivido nel finale, la Grecia è riuscita a battere la Finlandia per 92-89 e a conquistare un bronzo che le mancava dal 2009. E, ancora una volta, il grande protagonista è stato uno strepitoso Giannis Antetokounmpo, autore di una prova da 30 punti, 17 rimbalzi e 6 assist, che nel dopo partita ha definito il terzo posto a Eurobasket come il risultato più importante della sua carriera

In bacheca ci sarebbero due premi di MVP della stagione regolare, un titolo NBA e un premio di MVP delle Finals vinte nel 2021 , quando battendo Phoenix Giannis Antetokounmpo riportava il Larry O’Brien a Milwaukee dopo mezzo secolo esatto . Eppure, per il giocatore dei Bucks l’apice di carriera sembra essere arrivato oggi pomeriggio, dove la sua ennesima prestazione ha consentito alla Grecia di tornare sul podio di un Eurobasket dopo sedici anni . "Sono felicissimo per la squadra , per la nazione. Dopo sedici anni siamo riusciti a raggiungere quest'obiettivo. Probabilmente è il risultato migliore della mia carriera ” ha dichiarato Giannis subito dopo la vittoria contro la Finlandia, aggiungendo poi: “ Ogni volta che gioco per la Grecia, mi innamoro nuovamente della pallacanestro ”.

Giannis e il suo futuro in area FIBA

“Vorrei giocare sempre per il mio paese, ogni estate” ha quindi dichiarato Giannis, provando poi a spiegare la differenza tra i successi ottenuti in NBA e quelli con la maglia della Grecia. ”Quando vinco un MVP, mia mamma è contenta, i miei fratelli sono contenti, il mio agente è contento. Ma quando vinci una medaglia, dodici milioni di persone sono felici. Sei ispirazione per dodici milioni di persone per dir loro che tutto è possibile. I bimbi potranno dire: magari un giorno vincerò l'oro". E non è da escludere che quell’oro, sulle spalle di un Antetokounmpo gigantesco, non sia anche nel destino di Giannis.