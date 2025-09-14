Non c’è nulla da fare, il caso che coinvolge Jonathan Kuminga e che di fatto sta bloccando il mercato di Golden State dallo scorso giugno non sembra proprio poter arrivare ad una conclusione in grado di soddisfare entrambe le parti. Il giocatore, a due mesi abbondanti di distanza dalle trattative per il rinnovo del suo contratto, rimane restricted free agent. Ad un certo punto, il suo inserimento in un’operazione di sign-and-trade che l’avrebbe visto cambiare maglia e portare sulla Baia altri giocatori sembrava imminente, ma a bloccare tutto sarebbe stata la proprietà degli Warriors, fortemente legata al congolese. Il front office dei Dubs, però, continua a non essere disponibile ad un rinnovo pluriennale alle cifre richieste dai rappresentanti di Kuminga, ovvero attorno ai 30 milioni di dollari a stagione. E così, con l’inizio della regular season che si avvicina sempre più, prende corpo una sorta di soluzione di mezzo: il giocatore accetterebbe la qualifying da 10.2 milioni di dollari prevista nell’accordo attuale e resterebbe a Golden State anche per la prossima stagione. Una prospettiva, quella di una permanenza forzata, che farebbe però storcere il naso al nucleo di veterani che governa lo spogliatoio degli Warriors.