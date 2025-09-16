Cos'è e cosa significa il "meme" che ha contagiato gli account X di mezza NBA
Nelle ultime ore tantissimi account ufficiali su X delle squadre NBA hanno ripreso un "meme" che nasce da una semplice domanda ("Come faccio ad adattare questa immagine al mio header?") seguita dalla solita risposta ("Come non detto: ci sono riuscito"). Di seguito trovate tutte le squadre che hanno scelto di sposare, creativamente, questo trend, l'unica che ha scelto una soluzione controcorrente e anche l'origine e il significato del meme, che risale addirittura a sei anni fa.
- BOSTON CELTICS
- La richiesta è per mettere Jayson Tatum e Jaylen Brown nell'header dell'account ufficiale della squadra su X
- CLEVELAND CAVALIERS
- Il protagonista del "meme" per i Cavs è Evan Mobley
- CHARLOTTE HORNETS
- Non poteva che esserci LaMelo Ball nell'header degli Hornets
- DENVER NUGGETS
- Il joker (Nikola Jokic, ovviamente) e le sue carte: riusciranno a stare nell'header dei Nuggets?
- DETROIT PISTONS
- La maglia n°2 dei Pistons mostrata con orgoglio da Cade Cunningham
- MILWAUKEE BUCKS
- Un numero (il 34) che già dice tutto, se si tratta dei Bucks: "the one and only" Giannis Antetokounmpo
- MEMPHIS GRIZZLIES
- Le esultanze di Ja Morant sono sempre di attualità: anche sull'header della squadra
- MIAMI HEAT
- C'è il capitano degli Heat, Bam Adebayo, al centro della richiesta dell'admin dell'account di Miami
- NEW ORLEANS PELICANS
- Non Zion Williamson, neppure Dejounte Murray, ma la difesa di Herb Jones finisce nell'header dei Pelicans.
- PHOENIX SUNS
- Il passato (Steve Nash) che incontra il presente (Devin Booker): ci staranno entrambi nell'header dell'account dei Suns?
- HOUSTON ROCKETS
- Un occhio ai recenti Europei, per esaltare le super prestazioni di Alperen Sengun. Per una volta non in maglia Rockets ma con quella della sua nazionale, la Turchia
- SACRAMENTO KINGS
- Anche i Kings, come i Rockets, guardano a Eurobasket 2025 e scelgono di celebrare il loro nuovo acquisto Dennis Schroder, fresco di medaglia d'oro e di premio di MVP della manifestazione.
- FIBA EUROBASKET 2025
- La moda contagia anche l'account ufficiale di Eurobasket 2025, che celebra così - con la coppia Schroder-Wagner - il successo della Germania.
- TORONTO RAPTORS
- Gli unici controcorrenti sono i Raptors: oltre confine non ci si adegua alla moda dilagante. Con una motivazione molto semplice: "Abbiamo già il miglior header di tutta la lega. Noi non cambiamo niente".
- L'ORIGINE DEL "MEME"
- Riscoperto in questi ultimi giorni di estate 2025, il "meme" originario risale addirittura al 2019, e nasce dalla volontà di una ragazza di inserire nella stessa immagine (come header del suo account) una foto insieme al suo fidanzato, parecchio più alto di lei (con la conseguente difficoltà di coordinare orizzontalmente le due altezze).
- C'ERA GIA STATA UNA "DECLINAZIONE" NBA
- Un revival dello stesso "meme" aveva di nuovo preso piede a settembre 2023, quando un utente chiese come poter adattare l'immagine (verticale) di un cestino all'header (ovviamente orizzontale) del suo account.
- IL NOME DI JOEL EMBIID
- La soluzione di un utente molto creativo (e tifoso dei Denver Nuggets di Nikola Jokic, quell'anno in competizione con Embiid per il premio di MVP) fu quella di inserire il nome e il cognome del centro dei Philadelphia 76ers nell'header, equiparando Embiid a "spazzatura".