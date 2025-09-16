Esplora tutte le offerte Sky
Cos'è e cosa significa il "meme" che ha contagiato gli account X di mezza NBA

NBA fotogallery
17 foto

Nelle ultime ore tantissimi account ufficiali su X delle squadre NBA hanno ripreso un "meme" che nasce da una semplice domanda ("Come faccio ad adattare questa immagine al mio header?") seguita dalla solita risposta ("Come non detto: ci sono riuscito"). Di seguito trovate tutte le squadre che hanno scelto di sposare, creativamente, questo trend, l'unica che ha scelto una soluzione controcorrente e anche l'origine e il significato del meme, che risale addirittura a sei anni fa. 

 

