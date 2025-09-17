La notizia, che poi del tutto notizia non è, consiste nel fatto che il progetto di una NBA europea , con squadre del vecchio continente a formare un nuovo campionato , è solida e continua a prendere corpo. Non che in merito ci fossero molti dubbi, perché era stato lo stesso commissioner Adam Silver ad esporsi pubblicamente parlando del progetto di una ‘ NBA Europe ’ già negli scorsi mesi. Intervenendo a un evento organizzato da ‘Front Sports Office’, ieri Silver ha poi delineato quelle che dovrebbero essere le tempistiche di realizzazione concreta del progetto . “ La prospettiva di un lancio del nuovo campionato nel 2027 è senza alcun dubbio ambiziosa ” ha ammesso Silver , “ considerando le questioni ancora aperte da affrontare e risolvere, ma non possiamo escluderla ”.

Orizzonte Los Angeles 2028

E se la partenza tra due anni non è da escludere ma pare al momento complicata come ipotesi, lo stesso Silver ha poi dichiarato che l’orizzonte temporale per l’avvio della nuova lega non dovrebbe comunque andare oltre il 2028. Già in precedenza, infatti, il commissioner aveva sottolineato come l’allineamento con le Olimpiadi in programma per quell’anno a Los Angeles avrebbe molto senso e ieri ha ribadito: “Non credo di voler andare oltre il 2028, il momento di fare qualcosa del genere è ora”. E dopo aver ammesso di essere entusiasta dell’idea di una NBA europea, Silver ha poi riconfermato e chiarito ulteriormente le ragioni che stanno alla base del progetto: “Il basket è probabilmente lo sport che sta crescendo con più velocità in tutto il mondo in questo momento, ora è al secondo posto dietro solamente al calcio e quindi credo che ci sia la possibilità concreta di poter creare qualcosa che abbia successo”.