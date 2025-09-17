Lo si ricorda in campo, con la maglia n°31 degli Indiana Pacers, e il pallone tra le mani. Reggie Miller è stato uno dei migliori tiratori che il basket NBA abbia mai espresso, un cinque volte All-Star oggi già nella Hall of Fame del basket. Ma abbandonati i panni del giocatore, a un competitor come l'ex UCLA fare da analista televisivo per le partite NBA (dall'anno prossimo su NBC) non poteva bastare. E allora si è scelto una nuova passione, che sta portando avanti - fa sapere il Los Angeles Times - con una determinazione incredibile: la mountain bike. "All'inizio son salito su una bicicletta solo per restare in forma, ma poi ho scoperto una passione incredibile", racconta lui. Monta una Santa Cruz Blur XL e ormai partecipa con costanza a moltissime gare su tutto il territorio californiano. A introdurlo alla mountain bike ci hanno pensato tre suoi vicini di casa a Malibu, ma la scintilla che ha fatto di nuovo scattare la voglia di competizione è arrivata da un messaggio di George Mota, un habitué delle gare in bici anche grande appasssionato NBA. Quando via social ha sfidato Miller a iscriversi una gara, il sì dell'ex giocatore dei Pacers è arrivato immediato. E da lì l'ex n°31 di Indiana non si è più fermato. "Molti ex giocatori NBA si danno al golf, che diventa il loro vizio: il mio è la mountain bike".