La stagione 2025-26 è alle porte e ovviamente impazzano le previsioni su chi vincerà il titolo, chi farà bene e chi invece deluderà. A ‘ESPN’, però, come ormai da tradizione, si sono portati avanti e hanno allargato il discorso al 2028, prendendo in esame il roster di ogni squadra, lo spazio salariale che avranno a disposizione e diversi altri fattori per provare a prevedere chi comanderà nella NBA da qui a tre anni