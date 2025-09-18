Esplora tutte le offerte Sky
NBA, chi sarà al top tra tre anni? Le proiezioni di ‘ESPN’ verso il 2028. LA CLASSIFICA

La stagione 2025-26 è alle porte e ovviamente impazzano le previsioni su chi vincerà il titolo, chi farà bene e chi invece deluderà. A ‘ESPN’, però, come ormai da tradizione, si sono portati avanti e hanno allargato il discorso al 2028, prendendo in esame il roster di ogni squadra, lo spazio salariale che avranno a disposizione e diversi altri fattori per provare a prevedere chi comanderà nella NBA da qui a tre anni

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...