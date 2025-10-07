Nella prima amichevole di preparazione alla loro stagione i Mavs hanno battuto i Thunder per 106-89. Tra tante assenze, comprese quelle delle stelle di entrambe le squadre, a brillare è stato l’esordio ufficiale della primissima scelta all’ultimo Draft. Per Cooper Flagg prestazione da 10 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in meno di 15 minuti giocati e una certa soddisfazione al termine della gara

Per Dallas , quello che conta davvero, al di là della vittoria 106-89 sui Thunder , è l’entusiasmo mostrato da Cooper Flagg al termine della sua partita d’esordio con la maglia de Mavs . La primissima scelta all’ultimo Draft , infatti, prima ha incantato, dimostrando tutta la sua versatilità con 10 punti, 6 rimbalzi e 3 assist mandati a referto in meno di 15 minuti giocati , e poi, al termine della partita, non ha nascosto il suo entusiasmo. “ Quando siamo in grado di muovere la palla, giochiamo un bel basket ” ha dichiarato Flagg , “ oggi mi sono davvero divertito ”.

Le stelle riposano, Flagg si prende il palcoscenico

Chi perché ancora indietro con la preparazione, chi perché alle prese con i postumi di infortuni piccoli e grandi, sta di fatto che le stelle di Mavs e Thunder hanno dato tutte forfait per l’amichevole giocata nella notte. E allora il palcoscenico se l’è preso proprio Flagg, attesissimo e migliore tra i suoi insieme a P.J. Washington, già in forma e autore di 14 punti. Ora, per Dallas e per l’ex Duke, l’idea è quella di continuare il percorso che porta al debutto in regular season, previsto per il prossimo 22 ottobre nel derby texano contro San Antonio.