NBA, l’esordio porta alla vittoria su OKC e Flagg festeggia: "Mi sono proprio divertito"

NBA

Nella prima amichevole di preparazione alla loro stagione i Mavs hanno battuto i Thunder per 106-89. Tra tante assenze, comprese quelle delle stelle di entrambe le squadre, a brillare è stato l’esordio ufficiale della primissima scelta all’ultimo Draft. Per Cooper Flagg prestazione da 10 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in meno di 15 minuti giocati e una certa soddisfazione al termine della gara

NBA SU SKY SPORT: TUTTI I DETTAGLI E LA PROGRAMMAZIONE

Per Dallas, quello che conta davvero, al di là della vittoria 106-89 sui Thunder, è l’entusiasmo mostrato da Cooper Flagg al termine della sua partita d’esordio con la maglia de Mavs. La primissima scelta all’ultimo Draft, infatti, prima ha incantato, dimostrando tutta la sua versatilità con 10 punti, 6 rimbalzi e 3 assist mandati a referto in meno di 15 minuti giocati, e poi, al termine della partita, non ha nascosto il suo entusiasmo. “Quando siamo in grado di muovere la palla, giochiamo un bel basket” ha dichiarato Flagg, “oggi mi sono davvero divertito”.

Le stelle riposano, Flagg si prende il palcoscenico

Chi perché ancora indietro con la preparazione, chi perché alle prese con i postumi di infortuni piccoli e grandi, sta di fatto che le stelle di Mavs e Thunder hanno dato tutte forfait per l’amichevole giocata nella notte. E allora il palcoscenico se l’è preso proprio Flagg, attesissimo e migliore tra i suoi insieme a P.J. Washington, già in forma e autore di 14 punti. Ora, per Dallas e per l’ex Duke, l’idea è quella di continuare il percorso che porta al debutto in regular season, previsto per il prossimo 22 ottobre nel derby texano contro San Antonio.

