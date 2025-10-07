NBA, LeBron secondo di sempre per partite giocate: ora è 2° e ‘vede’ Parish. LA CLASSIFICA
Per LeBron James, al termine della scorsa regular season, è arrivato un altro traguardo prestigioso con il sorpasso ai danni di Kareem Abdul-Jabbar nella classifica delle partite giocate in carriera. Ora il super veterano è in seconda posizione e ha davanti il solo Robert Parish, ma le 50 partite che mancano alla stella dei Lakers potrebbero arrivare nella prossima stagione, reglandogli la vetta assoluta anche in questa classifica
- 1.327 partite giocate in carriera
- 1.329 partite giocate in carriera
- 1.335 partite giocate in carriera
- 1.343 partite giocate in carriera
- 1.346 partite giocate in carriera
- 1.354 partite giocate in carriera
- 1.380 partite giocate in carriera
- 1.389 partite giocate in carriera
- 1.391 partite giocate in carriera
- 1.392 partite giocate in carriera
- 1.410 partite giocate in carriera
- 1.424 partite giocate in carriera
- 1.462 partite giocate in carriera
- 1.478 partite giocate in carriera
- 1.504 partite giocate in carriera
- 1.522 partite giocate in carriera
- 1.541 partite giocate in carriera
- 1.560 partite giocate in carriera
- 1.562 partite giocate in carriera
- 1.611 partite giocate in carriera