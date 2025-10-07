Per LeBron James, al termine della scorsa regular season, è arrivato un altro traguardo prestigioso con il sorpasso ai danni di Kareem Abdul-Jabbar nella classifica delle partite giocate in carriera. Ora il super veterano è in seconda posizione e ha davanti il solo Robert Parish, ma le 50 partite che mancano alla stella dei Lakers potrebbero arrivare nella prossima stagione, reglandogli la vetta assoluta anche in questa classifica