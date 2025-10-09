Nello spogliatoio dei Lakers , evidentemente, risuonano ancora le parole spese da JJ Redick al termine della scorsa stagione, quando il coach gialloviola aveva senza tanti giri di parole esortato i suoi a farsi trovare ‘in forma da titolo’ al termine dell’estate. E ad aver accolto per primo l’appello pare essere il probabile primo destinatario di quel messaggio, ovvero L uka Doncic , non proprio noto per la cura maniacale del fisico, almeno fin lì. Sì, perché già dalle immagini circolate durante la offseason e poi ancora di più durante l’esperienza a Eurobasket con la nazionale, lo sloveno aveva messo in mostra una condizione fisica mai vista prima. Una volta arrivato al training camp dei Lakers , poi, Doncic ha raccolto gli apprezzamenti del coaching staff e dei compagni , a partire da quello più importante.

LeBron orgoglioso di Luka

“Ovviamente si vede che è un po’ più leggero, un po’ più agile” ha sottolineato LeBron nell’ultima puntata di ‘Mind the Game’, podcast condotto insieme a Steve Nash, parlando del ‘nuovo’ Doncic, “ma credo che l’aspetto più importante per Luka ora sarà la maggior velocità e facilità con cui potrà recuperare dal punto di vista fisico”. Secondo James, insomma, il vero vantaggio per l’ex Dallas starà nell’accorciarsi delle tempistiche di recupero dopo le partite e dai vari acciacchi fisici: “Il modo di giocare di Luka non cambierà più di tanto, ciò che cambierà sarà come si sentirà il giorno dopo la partita, soprattutto quando se ne giocheranno qualcosa come tre in quattro sere”. E il super veterano, infine, ha voluto esprimere in maniera chiara l’apprezzamento per il lavoro svolto da Doncic durante l’estate: “Sono super, davvero super orgoglioso di lui”.