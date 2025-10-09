Gara-3 delle Finals, la prima della serie giocata sul campo di Phoenix, sotto 0-2, porta ancora una volta la firma di una strepitosa Aja Wilson. La stella delle Aces fa segnare un nuovo career high alle finali con 34 punti e 14 rimbalzi e, soprattutto, segna il canestro allo scadere che regala alle Aces il successo 90-88 e il colpo che porta le ragazze allenate da Becky Hammon ad una sola vittoria dal titolo

Ancora Aja Wilson , sempre Aja Wilson , solo Aja Wilson . Queste WNBA Finals portano più che mai la firma della stella delle Aces , che dopo aver dominato gara-1 e gara-2 portando avanti la sua squadra sul 2-0 , in gara-3 si supera ancora una volta. Las Vegas , in trasferta sul campo delle Mercury, dominano la parte centrale della partita, ma nel 4° quarto le padrone di casa, trascinate da Satou Sabally e DeWanna Bonner , autrici rispettivamente di 24 e 25 punti , compiono la clamorosa rimonta e con 5 secondi da giocare il punteggio è tornato in parità a quota 88 . Purtroppo per Phoenix , però, l’ultimo pallone della partita finisce proprio nelle mani di Wilson .

Wilson non perdona, Las Vegas vede il titolo

L’azione dalla rimessa con cui le Aces riescono a dare palla a Wilson sull’ultimo possesso è un piccolo capolavoro tattico di blocchi e controblocchi, al resto pensa il talento debordante della giocatrice con la canotta numero 22. Il fadeaway sopra le braccia protese di due avversarie è dolcissimo, la palla ruota per un attimo sul ferro e poi entra per il +2 in favore di Las Vegas, lasciando un solo, insufficiente centesimo di secondo a Phoenix. Per le ragazze allenate da Becky Hammon è il colpo del 3-0 nella serie, che significa sostanzialmente avere le mani sul titolo. Mani che sono in prima battuta proprio quelle di Wilson, che contro le Mercury in gara-3 fa segnare il suo career high alle Finals con 34 punti a cui aggiunge anche 14 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate. La storia della pallacanestro la attende, con il terzo titolo in carriera ormai in vista, ma intanto Aja ne ha scritto un’altra pagina clamorosa.